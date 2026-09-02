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Головна Спорт Ітаума просив бій з Хрговичем, але його промоутер був проти

Ітаума просив бій з Хрговичем, але його промоутер був проти

Ua ru
2 вересня 2026 17:06
Промоутер відмовляв Ітауму від бою з Хрговичем, але команда боксера вимагала
Мозес Ітаума та Філіп Хргович. Фото: Reuters

Британський ексчемпіон світу Карл Фремптон розповів, що промоутер Френк Воррен не поспішав організовувати поєдинок між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Однак команда молодого британця наполягла на цьому бою, який завершився поразкою.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Boxing News.

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Воррен не хотів цього бою

Фремптон зізнався, що чув інформацію про небажання Френка Воррена організовувати поєдинок Ітауми з Хрговичем. Водночас, за його словами, сам боксер і його команда наполягали на цьому протистоянні.

"Я чув, що Мозес і його команда вимагали цей бій, а Френк Воррен не дуже хотів його проводити. Не знаю, наскільки це правда, але саме це я чув", — сказав Фремптон.

Колишній чемпіон світу додав, що якщо ця інформація відповідає дійсності, то промоутер проявив свій досвід і мав рацію.

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На думку Фремптона, після такого виснажливого поєдинку Ітаумі не варто одразу погоджуватися на реванш або ще один бій із суперником такого рівня. Натомість британцю краще провести кілька поєдинків із менш небезпечними опонентами, щоб повернути впевненість, і лише після цього знову виходити на топових суперників.

Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про мобілізацію Євгена Хитрова, який у 2012 році представляв найсильнішу збірну України з боксу.

Також Новини.LIVE повідомляв, що керівництво "Динамо" визначило двох кандидатів на заміну Ігорю Костюку.

бокс Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума Френк Воррен
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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