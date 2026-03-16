Юный футболист выбрал паспорт Украины вместо России и Сербии

Юный 18-летний футболист ФК "Сараево" Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство и в будущем может выступать за национальную сборную Украины. Ранее полузащитник представлял юношеские команды Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает паблик Bosnian Football, передает портал Новини.LIVE.

Сергей Игнатков(18,DM) за ФК Сараево, прекращает представлять Боснию и переходит в Украину 🇺🇦:



Уроженец Требинье уже оформил гражданство в Киеве и будет выступать за страну, где родился его отец.



Сергей провел 15 матчей с молодежными командами #BiH 🇧🇦 pic.twitter.com/BYJuvv68tn - Боснийский футбол (@BosniaNTBall) 14 марта 2026 года

Украина натурализует футболиста

По информации источника, футболист уже начал процедуру оформления украинского гражданства. Для этого Игнатков посетил Киев, где занимался вопросами получения паспорта. Соответствующее фото игрок опубликовал на своей странице в Instagram, что фактически подтвердило его намерение сменить спортивную принадлежность.

Решение сменить спортивную сборную связано с происхождением футболиста. Игнатков родился в боснийском городе Требинье. Его отец является украинцем, тогда как мать — сербка. Именно из-за семейных корней футболист имел право выступать за несколько различных национальных команд.

Ранее Игнатков регулярно вызывался в юношеские сборные Боснии и Герцеговины. В общей сложности он провел 17 матчей за команды разных возрастных категорий и отметился одним забитым мячом. Однако на уровне взрослой национальной команды футболист еще не дебютировал, что позволяет ему без проблем сменить футбольное гражданство в соответствии с правилами ФИФА. После того, как игрок выступает за основную сборную, ФИФА уже не позволяет такой возможности.

На клубном уровне Игнатков выступает за "Сараево". В нынешнем сезоне он начал получать шанс в первой команде боснийского клуба. На данный момент в его активе 12 матчей в чемпионате страны. Для молодого футболиста это первый полноценный сезон на взрослом уровне.

Основной позицией Игнаткова является опорный полузащитник. В то же время тренеры также используют его в центре обороны. Игрок отличается хорошими физическими данными, умением вести силовую борьбу и работать в отборе.

Интересно, что благодаря своему происхождению футболист имел право выступать сразу за пять национальных команд. Кроме Боснии и Герцеговины и Украины, он мог выбрать сборные Сербии, России или Северной Македонии. В итоге Игнатков решил сделать ставку именно на сборную Украины.

Известно, что в случае, если процесс получения гражданства завершится успешно, в будущем Игнатков сможет получить вызов в молодежную или национальную сборную Украины. При этом шаг очень рискованный для игрока, поскольку конкуренция в сборной Украины больше, чем в Боснии и Герцеговине, Сербии, России и Северной Македонии.

