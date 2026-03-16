Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Юный футболист выбрал паспорт Украины вместо России и Сербии

Юный футболист выбрал паспорт Украины вместо России и Сербии

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 18:43
Сергей Игнатков в Доме футбола. Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Юный 18-летний футболист ФК "Сараево" Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство и в будущем может выступать за национальную сборную Украины. Ранее полузащитник представлял юношеские команды Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает паблик Bosnian Football, передает портал Новини.LIVE.

По информации источника, футболист уже начал процедуру оформления украинского гражданства. Для этого Игнатков посетил Киев, где занимался вопросами получения паспорта. Соответствующее фото игрок опубликовал на своей странице в Instagram, что фактически подтвердило его намерение сменить спортивную принадлежность.

Решение сменить спортивную сборную связано с происхождением футболиста. Игнатков родился в боснийском городе Требинье. Его отец является украинцем, тогда как мать — сербка. Именно из-за семейных корней футболист имел право выступать за несколько различных национальных команд.

Сергей Игнатков вышел на замену в матче за "Сараево". Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Ранее Игнатков регулярно вызывался в юношеские сборные Боснии и Герцеговины. В общей сложности он провел 17 матчей за команды разных возрастных категорий и отметился одним забитым мячом. Однако на уровне взрослой национальной команды футболист еще не дебютировал, что позволяет ему без проблем сменить футбольное гражданство в соответствии с правилами ФИФА. После того, как игрок выступает за основную сборную, ФИФА уже не позволяет такой возможности.

На клубном уровне Игнатков выступает за "Сараево". В нынешнем сезоне он начал получать шанс в первой команде боснийского клуба. На данный момент в его активе 12 матчей в чемпионате страны. Для молодого футболиста это первый полноценный сезон на взрослом уровне.

Сергей Игнатков в матче за "Сараево". Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Основной позицией Игнаткова является опорный полузащитник. В то же время тренеры также используют его в центре обороны. Игрок отличается хорошими физическими данными, умением вести силовую борьбу и работать в отборе.

Интересно, что благодаря своему происхождению футболист имел право выступать сразу за пять национальных команд. Кроме Боснии и Герцеговины и Украины, он мог выбрать сборные Сербии, России или Северной Македонии. В итоге Игнатков решил сделать ставку именно на сборную Украины.

Известно, что в случае, если процесс получения гражданства завершится успешно, в будущем Игнатков сможет получить вызов в молодежную или национальную сборную Украины. При этом шаг очень рискованный для игрока, поскольку конкуренция в сборной Украины больше, чем в Боснии и Герцеговине, Сербии, России и Северной Македонии.

Напомним, центрбек "Динамо" и сборной Украины Тарас Михавко может стать игроком известно клуба.

Воспитанник "Динамо" отказался от хорошего предложения из-за желания играть в Киеве.

УАФ гражданство Сборная Украины U-19 Сергей Игнатков смена гражданства
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации