Юний футболіст вибрав паспорт України замість Росії та Сербії

Юний 18-річний футболіст ФК "Сараєво" Сергій Ігнатков змінив спортивне громадянство й у майбутньому може виступати за національну збірну України. Раніше півзахисник представляв юнацькі команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє паблік Bosnian Football, передає портал Новини.LIVE.

Sergej Ignatkov(18,DM) for FK Sarajevo, stops representing Bosnia and switches to Ukraine 🇺🇦:



The native of Trebinje has already processed his citizenship in Kyiv and will play for the country where his father was born.



Sergej played 15 matches with the youth teams of #BiH 🇧🇦. pic.twitter.com/BYJuvv68tn — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 14, 2026

Україна натуралізує футболіста

За інформацією джерела, футболіст вже розпочав процедуру оформлення українського громадянства. Для цього Ігнатков відвідав Київ, де займався питаннями отримання паспорта. Відповідне фото гравець опублікував на своїй сторінці в Instagram, що фактично підтвердило його намір змінити спортивну приналежність.

Рішення змінити спортивну збірну пов’язане з походженням футболіста. Ігнатков народився у боснійському місті Требінє. Його батько є українцем, тоді як мати є сербкою. Саме через сімейне коріння футболіст мав право виступати за кілька різних національних команд.

Раніше Ігнатков регулярно викликався до юнацьких збірних Боснії і Герцеговини. Загалом він провів 17 матчів за команди різних вікових категорій і відзначився одним забитим м’ячем. Однак на рівні дорослої національної команди футболіст ще не дебютував, що дозволяє йому без проблем змінити футбольне громадянство відповідно до правил ФІФА. Після того, як гравець виступає за основну збірну, ФІФА вже не дозволяє такої можливості.

На клубному рівні Ігнатков виступає за "Сараєво". У нинішньому сезоні він почав отримувати шанс у першій команді боснійського клубу. На цей момент у його активі 12 матчів у чемпіонаті країни. Для молодого футболіста це перший повноцінний сезон на дорослому рівні.

Основною позицією Ігнаткова є опорний півзахисник. Водночас тренери також використовують його в центрі оборони. Гравець відзначається хорошими фізичними даними, умінням вести силову боротьбу та працювати у відборі.

Цікаво, що завдяки своєму походженню футболіст мав право виступати одразу за п’ять національних команд. Окрім Боснії і Герцеговини та України, він міг обрати збірні Сербії, Росії або Північної Македонії. У підсумку Ігнатков вирішив зробити ставку саме на збірну України.

Наразі відомо, що у випадку, якщо процес отримання громадянства завершиться успішно, у майбутньому Ігнатков зможе отримати виклик до молодіжної або національної збірної України. При цьому крок дуже ризикований для гравця, оскільки конкуренція в збірній України більша, ніж у Боснії і Герцеговині, Сербії, Росії та Північної Македонії.

