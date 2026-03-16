Головна Спорт Юний футболіст вибрав паспорт України замість Росії та Сербії

Юний футболіст вибрав паспорт України замість Росії та Сербії

Дата публікації: 16 березня 2026 18:43
Юний футболіст вибрав паспорт України замість Росії та Сербії
Сергій Ігнатков в Будинку футболу. Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Юний 18-річний футболіст ФК "Сараєво" Сергій Ігнатков змінив спортивне громадянство й у майбутньому може виступати за національну збірну України. Раніше півзахисник представляв юнацькі команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє паблік Bosnian Football, передає портал Новини.LIVE.

За інформацією джерела, футболіст вже розпочав процедуру оформлення українського громадянства. Для цього Ігнатков відвідав Київ, де займався питаннями отримання паспорта. Відповідне фото гравець опублікував на своїй сторінці в Instagram, що фактично підтвердило його намір змінити спортивну приналежність.

Рішення змінити спортивну збірну пов’язане з походженням футболіста. Ігнатков народився у боснійському місті Требінє. Його батько є українцем, тоді як мати є сербкою. Саме через сімейне коріння футболіст мав право виступати за кілька різних національних команд.

Сергій Ігнатков вийшов на заміну в матчі за "Сараєво". Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Раніше Ігнатков регулярно викликався до юнацьких збірних Боснії і Герцеговини. Загалом він провів 17 матчів за команди різних вікових категорій і відзначився одним забитим м’ячем. Однак на рівні дорослої національної команди футболіст ще не дебютував, що дозволяє йому без проблем змінити футбольне громадянство відповідно до правил ФІФА. Після того, як гравець виступає за основну збірну, ФІФА вже не дозволяє такої можливості.

На клубному рівні Ігнатков виступає за "Сараєво". У нинішньому сезоні він почав отримувати шанс у першій команді боснійського клубу. На цей момент у його активі 12 матчів у чемпіонаті країни. Для молодого футболіста це перший повноцінний сезон на дорослому рівні.

Сергій Ігнатков у матчі за "Сараєво". Фото: instagram.com/sergej_ignatkov/

Основною позицією Ігнаткова є опорний півзахисник. Водночас тренери також використовують його в центрі оборони. Гравець відзначається хорошими фізичними даними, умінням вести силову боротьбу та працювати у відборі.

Цікаво, що завдяки своєму походженню футболіст мав право виступати одразу за п’ять національних команд. Окрім Боснії і Герцеговини та України, він міг обрати збірні Сербії, Росії або Північної Македонії. У підсумку Ігнатков вирішив зробити ставку саме на збірну України.

Наразі відомо, що у випадку, якщо процес отримання громадянства завершиться успішно, у майбутньому Ігнатков зможе отримати виклик до молодіжної або національної збірної України. При цьому крок дуже ризикований для гравця, оскільки конкуренція в збірній України більша, ніж у Боснії і Герцеговині, Сербії, Росії та Північної Македонії.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
