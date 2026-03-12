Лавренюк выиграл юниорский ЧМ по скелетону

Ярослав Лавренюк. Фото: instagram.com/skeleton.ukraine

Сразу две возрастные категории покорились украинскому скелетонисту Ярославу Лавренюку на юниорском чемпионате мира. Он стал победителем в группах U-20 и U-23.

Большие победы украинца на ЧМ

Соревнования состоялись в немецком Альтенберге. По сумме двух заездов украинец показал результат 1:53,52.

Второе место занял представитель Латвии Дэвис Валдовскис, которого Лавренюк опередил на 0,18 секунды. Бронзовую награду завоевал китаец Гуоцин Ю — его результат составил 1:54,28, что на 0,76 секунды хуже времени украинца.

Для Лавренюка это уже второе золото юниорского чемпионата мира в карьере. В 2025 году он также победил в категории U-20 на турнире в Санкт-Морице.

Кроме того, украинский спортсмен является серебряным призером Юношеских Олимпийских игр.

Ярослав Лавренюк и Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/lavreniuk.yaroslav

На Олимпийских играх-2026 в скелетоне Лавренюк не выступал. При этом, выступал лидер сборной Украины Владислав Гераскевич. Однако Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена из-за намерения выступить в шлеме памяти с фотографиями украинских атлетов, погибших во время войны.

