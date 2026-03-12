Лавренюк виграв юніорський ЧС зі скелетону

Ярослав Лавренюк. Фото: instagram.com/skeleton.ukraine

Юний український скелетоніст Ярослав Лавренюк став переможцем юніорського чемпіонату світу. Спортсмен здобув золото одразу у двох вікових категоріях — U-20 та U-23.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на IBSF.

Великі перемоги українця на ЧС

Змагання відбулися у німецькому Альтенберзі. За сумою двох заїздів українець показав результат 1:53,52.

Друге місце посів представник Латвії Девіс Валдовскіс, якого Лавренюк випередив на 0,18 секунди. Бронзову нагороду здобув китаєць Гуоцин Ю — його результат склав 1:54,28, що на 0,76 секунди гірше за час українця.

Для Лавренюка це вже друге золото юніорського чемпіонату світу в кар’єрі. У 2025 році він також переміг у категорії U-20 на турнірі у Санкт-Моріці.

Крім того, український спортсмен є срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор.

Ярослав Лавренюк та Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/lavreniuk.yaroslav

На Олімпійських іграх-2026 у скелетоні Лавренюк не виступав. При цьому, виступав лідер збірної України Владислав Гераскевич. Однак Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував спортсмена через намір виступити у шоломі пам’яті з фотографіями українських атлетів, які загинули під час війни.

