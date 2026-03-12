Відео
Юний українець виграв чемпіонат світу зі скелетону у двох вікових групах

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 18:41
Лавренюк виграв юніорський ЧС зі скелетону
Ярослав Лавренюк. Фото: instagram.com/skeleton.ukraine

Юний український скелетоніст Ярослав Лавренюк став переможцем юніорського чемпіонату світу. Спортсмен здобув золото одразу у двох вікових категоріях — U-20 та U-23.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на IBSF.

Великі перемоги українця на ЧС

Змагання відбулися у німецькому Альтенберзі. За сумою двох заїздів українець показав результат 1:53,52.

Друге місце посів представник Латвії Девіс Валдовскіс, якого Лавренюк випередив на 0,18 секунди. Бронзову нагороду здобув китаєць Гуоцин Ю — його результат склав 1:54,28, що на 0,76 секунди гірше за час українця.

Для Лавренюка це вже друге золото юніорського чемпіонату світу в кар’єрі. У 2025 році він також переміг у категорії U-20 на турнірі у Санкт-Моріці.

Крім того, український спортсмен є срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор.

Ярослав Лавренюк и Владислав Гераскевич
Ярослав Лавренюк та Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/lavreniuk.yaroslav

На Олімпійських іграх-2026 у скелетоні Лавренюк не виступав. При цьому, виступав лідер збірної України Владислав Гераскевич. Однак Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував спортсмена через намір виступити у шоломі пам’яті з фотографіями українських атлетів, які загинули під час війни.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон висловився про шанси Олександра Усика в гіпотетичних боях з зірками минулого.

Також Тайсон оцінив кар'єру Василя Ломаченка, якого вважали найкращим у світі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
