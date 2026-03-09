Видео
Главная Спорт Абрамович в суде хочет забрать обещанные Украине деньги за продажу Челси

Абрамович в суде хочет забрать обещанные Украине деньги за продажу Челси

Дата публикации 9 марта 2026 21:01
Абрамович подаст иск в суд, чтобы забрать деньги у Украины
Роман Абрамович. Фото: Reuters

Британские власти и Роман Абрамович продолжают спор о судьбе средств, полученных после продажи футбольного клуба "Челси". Юристы бизнесмена заявили, что деньги принадлежат ему и не могут быть конфискованы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: Getty Images

Абрамович не хочет выполнять обещания

После продажи лондонского клуба на счетах компании Fordstam Ltd остались 2,35 млрд фунтов. Эти деньги до сих пор заблокированы из-за спора между Абрамовичем и правительством Великобритании относительно их дальнейшего использования.

Лондон настаивает, что средства должны быть направлены в специальный гуманитарный фонд для поддержки Украины. Премьер-министр Кир Стармер ранее заявил, что британское правительство готово решать этот вопрос в судебном порядке.

Юристы бизнесмена отмечают, что Абрамович не отказывается от благотворительности. В то же время он настаивает, что решение о пожертвовании должно быть добровольным.

По позиции предпринимателя, эти деньги должны быть направлены на помощь всем жертвам войны, а не только украинцам.

суд футбол Челси Роман Абрамович деньги
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
