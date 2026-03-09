Абрамович подаст иск в суд, чтобы забрать деньги у Украины

Абрамович в суде хочет забрать обещанные Украине деньги за продажу Челси
Британские власти и Роман Абрамович продолжают спор о судьбе средств, полученных после продажи футбольного клуба "Челси". Юристы бизнесмена заявили, что деньги принадлежат ему и не могут быть конфискованы.
Абрамович не хочет выполнять обещания
После продажи лондонского клуба на счетах компании Fordstam Ltd остались 2,35 млрд фунтов. Эти деньги до сих пор заблокированы из-за спора между Абрамовичем и правительством Великобритании относительно их дальнейшего использования.
Лондон настаивает, что средства должны быть направлены в специальный гуманитарный фонд для поддержки Украины. Премьер-министр Кир Стармер ранее заявил, что британское правительство готово решать этот вопрос в судебном порядке.
Юристы бизнесмена отмечают, что Абрамович не отказывается от благотворительности. В то же время он настаивает, что решение о пожертвовании должно быть добровольным.
По позиции предпринимателя, эти деньги должны быть направлены на помощь всем жертвам войны, а не только украинцам.
