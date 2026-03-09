Абрамович оскаржує долю грошей від продажу "Челсі

Роман Абрамович. Фото: Reuters

Колишній власник "Челсі" Роман Абрамович через своїх юристів заявив британській владі, що має повне право на кошти, отримані після продажу клубу у 2022 році. У разі спроби їх конфіскації бізнесмен готовий відстоювати свою позицію в суді.

Абрамович не хоче виконувати обіцянки

Після продажу лондонського клубу на рахунках компанії Fordstam Ltd залишилися 2,35 млрд фунтів. Ці гроші досі заблоковані через суперечку між Абрамовичем і урядом Великої Британії щодо їх подальшого використання.

Лондон наполягає, що кошти повинні бути спрямовані до спеціального гуманітарного фонду для підтримки України. Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше заявив, що британський уряд готовий вирішувати це питання у судовому порядку.

Юристи бізнесмена зазначають, що Абрамович не відмовляється від благодійності. Водночас він наполягає, що рішення про пожертву повинно бути добровільним.

За позицією підприємця, ці гроші мають бути спрямовані на допомогу всім жертвам війни, а не лише українцям.

