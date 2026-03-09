Відео
Головна Спорт Абрамович оскаржує передачу Україні 2,35 млрд євро за продаж Челсі

Абрамович оскаржує передачу Україні 2,35 млрд євро за продаж Челсі

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 21:01
Абрамович оскаржує долю грошей від продажу "Челсі
Роман Абрамович. Фото: Reuters

Колишній власник "Челсі" Роман Абрамович через своїх юристів заявив британській владі, що має повне право на кошти, отримані після продажу клубу у 2022 році. У разі спроби їх конфіскації бізнесмен готовий відстоювати свою позицію в суді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Абрамович не хоче виконувати обіцянки

Після продажу лондонського клубу на рахунках компанії Fordstam Ltd залишилися 2,35 млрд фунтів. Ці гроші досі заблоковані через суперечку між Абрамовичем і урядом Великої Британії щодо їх подальшого використання.

Лондон наполягає, що кошти повинні бути спрямовані до спеціального гуманітарного фонду для підтримки України. Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше заявив, що британський уряд готовий вирішувати це питання у судовому порядку.

Юристи бізнесмена зазначають, що Абрамович не відмовляється від благодійності. Водночас він наполягає, що рішення про пожертву повинно бути добровільним.

За позицією підприємця, ці гроші мають бути спрямовані на допомогу всім жертвам війни, а не лише українцям.

Нагадаємо, раніше перспективний іноземець вирішив отримати українське громадянство.

Також Ігор Суркіс назвав тренера заради якого готовий звільнити тренерський місток в будь-який момент.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
