Израиль отменил спортивные мероприятия по всей стране

В Израиле после иранских ударов отменили все спортивные мероприятия
Власти Израиля объявили о временной отмене спортивных и культурных мероприятий на территории страны. Ограничения начали действовать утром 28 февраля.
Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства культуры и спорта.
Ограничения из-за ситуации с безопасностью
По оценке ситуации, Главное командование приняло решение перейти от режима полной жизнедеятельности к режиму существенных ограничений. Согласно обновленным рекомендациям, запрещено проведение спортивных, культурных и образовательных мероприятий, скопления людей, а также приостановлена работа большинства учреждений, кроме объектов критической экономики.
Все игры и спортивно-культурные события отменены до отдельного решения. Под руководством министра Микки Зохара в ведомстве открыт специальный оперативный центр, который будет информировать об изменениях в сфере спорта и культуры. Обновления также доступны через горячую линию Министерства культуры и спорта.
Ограничения введены на фоне резкого обострения ситуации в регионе после атаки США и Израиля на объекты в Иране. Официальный Тегеран в ответ уже нанес ракетные удары по израильской территории.
