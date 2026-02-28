Ізраїль призупинив усі спортивні заходи після ударів Ірану

Місце падіння уламків іранських ракет в Ізраїлі. Фото: Reuters

В Ізраїлі тимчасово припинили проведення всіх спортивних і культурних заходів. Рішення набуло чинності зранку 28 лютого.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства культури і спорту.

Обмеження через безпекову ситуацію

За оцінкою ситуації, Головне командування ухвалило рішення перейти від режиму повної життєдіяльності до режиму суттєвих обмежень. Відповідно до оновлених рекомендацій, заборонено проведення спортивних, культурних та освітніх заходів, скупчення людей, а також призупинено роботу більшості установ, окрім об’єктів критичної економіки.

Усі ігри та спортивно-культурні події скасовані до окремого рішення. Під керівництвом міністра Міккі Зохара у відомстві відкрито спеціальний оперативний центр, який інформуватиме про зміни у сфері спорту та культури. Оновлення також доступні через гарячу лінію Міністерства культури і спорту.

Обмеження запроваджено на тлі різкого загострення ситуації в регіоні після атаки США та Ізраїлю на об’єкти в Ірані. Офіційний Тегеран у відповідь вже наніс ракетні удари ізраїльській території.

