Сборная Украины получит нового тренера - когда Мальдера возглавит команду

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Сборная Украины в ближайшее время получит нового главного тренера. Команду возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Мальдера выехал в Украину

По имеющейся информации, специалист уже отправился в Украину — 5 мая утром он вылетел к месту назначения. Официальная презентация нового наставника национальной команды запланирована на 6 мая.

Мальдера хорошо знаком с украинским футболом. Ранее он работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины, где отвечал за аналитику и подготовку команды. Его опыт работы в национальной команде может стать ключевым фактором в быстрой адаптации на новой должности.

Ожидается, что итальянец сделает ставку на знакомых исполнителей и сохранит базовые принципы игры, которые формировались в команде в течение последних лет.

В то же время возможны кадровые и тактические изменения, учитывая новый этап развития сборной и видение тренера.

Предыдущим главным тренером сборной Украины был Сергей Ребров, который покинул свой пост после завершения последнего цикла и невыхода на чемпионат мира-2026.

