Известно, когда представят нового главного тренера сборной Украины

Дата публикации 5 мая 2026 22:04
Сборная Украины получит нового тренера - когда Мальдера возглавит команду
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Сборная Украины в ближайшее время получит нового главного тренера. Команду возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Мальдера выехал в Украину

По имеющейся информации, специалист уже отправился в Украину — 5 мая утром он вылетел к месту назначения. Официальная презентация нового наставника национальной команды запланирована на 6 мая.

Мальдера хорошо знаком с украинским футболом. Ранее он работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины, где отвечал за аналитику и подготовку команды. Его опыт работы в национальной команде может стать ключевым фактором в быстрой адаптации на новой должности.

Ожидается, что итальянец сделает ставку на знакомых исполнителей и сохранит базовые принципы игры, которые формировались в команде в течение последних лет.

В то же время возможны кадровые и тактические изменения, учитывая новый этап развития сборной и видение тренера.

Предыдущим главным тренером сборной Украины был Сергей Ребров, который покинул свой пост после завершения последнего цикла и невыхода на чемпионат мира-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Рико Верхувен получил травму накануне боя с Александром Усиком, однако подготовка к поединку не была остановлена.

Также Новини.LIVE информировал, где и когда украинские зрители смогут посмотреть этот бой, в частности трансляция будет доступна на стриминговых платформах.

УАФ Сборная Украины по футболу Андреа Малдера
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
