Головна Спорт Відомо, коли офіційно представлять нового головного тренера збірної України

Відомо, коли офіційно представлять нового головного тренера збірної України

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 22:04
Збірна України отримає нового тренера — коли Мальдера очолить команду
Андреа Мальдера та Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Збірна України найближчим часом отримає нового головного тренера. Команду очолить італійський спеціаліст Андреа Мальдера.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Мальдера виїхав в Україну

За наявною інформацією, фахівець уже вирушив до України — 5 травня вранці він вилетів до місця призначення. Офіційна презентація нового наставника національної команди запланована на 6 травня.

Мальдера добре знайомий із українським футболом. Раніше він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України, де відповідав за аналітику та підготовку команди. Його досвід роботи в національній команді може стати ключовим фактором у швидкій адаптації на новій посаді.

Очікується, що італієць зробить ставку на знайомих виконавців та збереже базові принципи гри, які формувалися в команді протягом останніх років.

Водночас можливі кадрові та тактичні зміни з огляду на новий етап розвитку збірної та бачення тренера.

Попереднім головним тренером збірної України був Сергій Ребров, який залишив свою посаду після завершення останнього циклу і невиходу на чемпіонат світу-2026.

УАФ Збірна України з футболу Андреа Малдера
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
