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Главная Спорт Известный баскетболист Анатолий Челован лишился ног на фронте: как помочь

Известный баскетболист Анатолий Челован лишился ног на фронте: как помочь

Ua ru
16 октября 2026 19:47
Бывший баскетболист Челован лишился обеих ног на фронте Новости.LIVE
Анатолий Челован. Фото: Новини.LIVE

Бывший украинский баскетболист Анатолий Челован получил ранение во время выполнения боевого задания, в результате которого потерял обе ноги. Сейчас защитник нуждается в протезировании и собирает средства. 

Экс-баскетболист в настоящее время нуждается в средствах на протезирование, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анатолий Челован
Анатолий Челован. Фото: Новини.LIVE

Известный баскетболист получил ранение на фронте

Украинский баскетболист Анатолий Челован за время своей игровой карьеры выступал в чемпионате Украины за "Харцызск", "Кривбасс", "Говерлу", "Динамо" и БИПУ, а также играл в Грузии за "Сухуми". В частности, в составе "Динамо" Анатолий стал серебряным призером Суперлиги сезона-2015/16.

Анатолий Челован
Анатолий Челован. Фото: Новини.LIVE

Челован вступил в ряды Вооруженных сил Украины и выполнял задания в составе батальона беспилотных систем "Талион" в качестве оператора БПЛА. Защитник получил тяжелое ранение на фронте и потерял обе ноги. Сейчас он нуждается в протезировании.

Анатолий Челован
Анатолий Челован с командой 3х3. Фото: Новини.LIVE

Поддержать военнослужащего можно пожертвованием на банку по ссылке

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве состоялся пятый турнир Alpha Self Defense, посвященный военнослужащим спецподразделения "АРТАН" ГУР. В программе были поединки по любительскому ММА, грэпплингу и профессиональному панкратиону. Победителями в своих категориях стали семь спортсменов, в частности военнослужащий "АРТАНа" Игорь Куценко.

Также Новини.LIVE писал, что "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов сезона 2026/27. Во втором туре основного этапа дончане обыграли греческий АЕК со счетом 3:1 на "Стэмфорд Бридж".

Баскетбол война в Украине фронт ситуация на фронте Силы обороны Украины
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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