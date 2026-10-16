Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Колишній український баскетболіст Анатолій Челован отримав поранення під час виконання бойового завдання, внаслідок якого втратив дві ноги. Нині захисник потребує протезування та збирає кошти.

Ексбаскетболіст наразі потребує коштів для протезування, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Відомий баскетболіст отримав поранення на фронті

Український баскетболіст Анатолій Челован за час своєї грової кар'єри виступав у чемпіонаті України за "Харцизьк", "Кривбас", "Говерлу", "Динамо" та БІПУ, а також грав у Грузії за "Сухумі". Зокрема у складі "Динамо" Анатолій став срібним призером Суперліги сезону-2015/16.

Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Челован долучився до лав Збройних Сил України та виконував завдання у складі Батальйону безпілотних систем "Таліон", як оператор БПЛА. Захисник дістав важкого поранення на фронті та втратив обидві ноги. Нині потребує протезування.

Анатолій Челован з командою 3х3. Фото: Новини.LIVE

Підтримати військового можна донатом на банку за посиланням.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense, присвячений військовослужбовцям спецпідрозділу "АРТАН" ГУР. У програмі були поєдинки з аматорського ММА, греплінгу та професійного панкратіону. Переможцями у своїх категоріях стали семеро спортсменів, зокрема військовослужбовець "АРТАНу" Ігор Куценко.

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