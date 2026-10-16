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Головна Спорт Відомий баскетболіст Анатолій Челован втратив ноги на фронті: як допомогти

Відомий баскетболіст Анатолій Челован втратив ноги на фронті: як допомогти

Ua ru
16 жовтня 2026 19:47
Ексбаскетболіст Челован втратив обидві ноги на фронті Новини.LIVE
Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Колишній український баскетболіст Анатолій Челован отримав поранення під час виконання бойового завдання, внаслідок якого втратив дві ноги. Нині захисник потребує протезування та збирає кошти. 

Ексбаскетболіст наразі потребує коштів для протезування, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анатолий Челован
Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Відомий баскетболіст отримав поранення на фронті

Український баскетболіст Анатолій Челован за час своєї грової кар'єри виступав у чемпіонаті України за "Харцизьк", "Кривбас", "Говерлу", "Динамо" та БІПУ, а також грав у Грузії за "Сухумі". Зокрема у складі "Динамо" Анатолій став срібним призером Суперліги сезону-2015/16.

Анатолий Челован
Анатолій Челован. Фото: Новини.LIVE

Челован долучився до лав Збройних Сил України та виконував завдання у складі Батальйону безпілотних систем "Таліон", як оператор БПЛА. Захисник дістав важкого поранення на фронті та втратив обидві ноги. Нині потребує протезування.

Анатолий Челован
Анатолій Челован з командою 3х3. Фото: Новини.LIVE

Підтримати військового можна донатом на банку за посиланням

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Номер картки: 4874100023347332

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense, присвячений військовослужбовцям спецпідрозділу "АРТАН" ГУР. У програмі були поєдинки з аматорського ММА, греплінгу та професійного панкратіону. Переможцями у своїх категоріях стали семеро спортсменів, зокрема військовослужбовець "АРТАНу" Ігор Куценко.

Також Новини.LIVE писав, що "Шахтар" здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2026/27. У другому турі основного етапу донеччани обіграли грецький АЕК із рахунком 3:1 на "Стемфорд Брідж".

Баскетбол війна в Україні фронт ситуація на фронті Сили оборони України
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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