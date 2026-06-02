Тренера Шахтера хочет подписать турецкий гранд

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран попал в сферу интересов одного из крупнейших клубов Турции. Наставником "горняков" якобы интересуется стамбульский "Бешикташ".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на турецкого журналиста Эртана Сюзгуна.

Туран заинтересовал "Бешикташ"

По информации источника, руководство "Бешикташа" рассматривает кандидатуру Турана на должность главного тренера команды.

Журналист утверждает, что стамбульский клуб готов активировать пункт о досрочном расторжении контракта специалиста с "Шахтером", который оценивается в 5 миллионов евро. При этом ранее в СМИ никогда не озвучивалась сумма отступных за тренера.

В то же время ключевым фактором в возможных переговорах может стать позиция самого Турана. По словам Сюзгуна, в случае заинтересованности тренера "Бешикташ" способен реализовать трансфер уже в ближайшее время.

Туран возглавил "Шахтер" перед стартом сезона-2026/27. До работы в украинском клубе он тренировал турецкий "Эюпспор", который до этого вывел в Суперлигу Турции.

С "горняками" Туран дошел до полуфинала Лиги конференций и выиграл чемпионат Украины.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Туран в будущем хотел бы возглавить родной "Галатасарай", за который выступал во время игровой карьеры. Однако пока никаких официальных заявлений относительно возможного ухода специалиста из "Шахтера" не было.

