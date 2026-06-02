Тренера Шахтаря хоче підписати турецький гранд

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран потрапив до сфери інтересів одного з найбільших клубів Туреччини. Наставником "гірників" нібито цікавиться стамбульський "Бешикташ".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на турецького журналіста Ертана Сюзгуна.

Туран зацікавив "Бешикташ"

За інформацією джерела, керівництво "Бешикташа" розглядає кандидатуру Турана на посаду головного тренера команди.

Журналіст стверджує, що стамбульський клуб готовий активувати пункт про дострокове розірвання контракту фахівця із "Шахтарем", який оцінюється у 5 мільйонів євро. При цьому раніше в ЗМІ ніколи не озвучувалася сума відступних за тренера.

Водночас ключовим фактором у можливих переговорах може стати позиція самого Турана. За словами Сюзгуна, у разі зацікавленості тренера "Бешикташ" здатен реалізувати трансфер уже найближчим часом.

Туран очолив "Шахтар" перед стартом сезону-2026/27. До роботи в українському клубі він тренував турецький "Еюпспор", який до цього вивів у Суперлігу Туреччини.

З "гірниками" Туран дійшов до півфіналу Ліги конференцій та виграв чемпіонат України.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Туран у майбутньому хотів би очолити рідний "Галатасарай", за який виступав під час ігрової кар’єри. Проте наразі жодних офіційних заяв щодо можливого відходу спеціаліста із "Шахтаря" не було.

