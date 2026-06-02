Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий футбольний клуб хоче викупити Арду Турана у Шахтаря

Відомий футбольний клуб хоче викупити Арду Турана у Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 06:52
Тренера Шахтаря хоче підписати турецький гранд
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран потрапив до сфери інтересів одного з найбільших клубів Туреччини. Наставником "гірників" нібито цікавиться стамбульський "Бешикташ".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на турецького журналіста Ертана Сюзгуна.

Арда Туран
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Туран зацікавив "Бешикташ"

За інформацією джерела, керівництво "Бешикташа" розглядає кандидатуру Турана на посаду головного тренера команди.

Журналіст стверджує, що стамбульський клуб готовий активувати пункт про дострокове розірвання контракту фахівця із "Шахтарем", який оцінюється у 5 мільйонів євро. При цьому раніше в ЗМІ ніколи не озвучувалася сума відступних за тренера.

Водночас ключовим фактором у можливих переговорах може стати позиція самого Турана. За словами Сюзгуна, у разі зацікавленості тренера "Бешикташ" здатен реалізувати трансфер уже найближчим часом.

Читайте також:

Туран очолив "Шахтар" перед стартом сезону-2026/27. До роботи в українському клубі він тренував турецький "Еюпспор", який до цього вивів у Суперлігу Туреччини.

З "гірниками" Туран дійшов до півфіналу Ліги конференцій та виграв чемпіонат України.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Туран у майбутньому хотів би очолити рідний "Галатасарай", за який виступав під час ігрової кар’єри. Проте наразі жодних офіційних заяв щодо можливого відходу спеціаліста із "Шахтаря" не було.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Віталій Кличко висловився про сильні сторони Агіта Кабаєла та назвав одну з головних переваг німецького боксера перед можливим боєм з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE писав, де та коли можна буде переглянути українське протистояння Еліни Світоліної та Марти Костюк на Ролан Гаррос.

ФК Шахтар Бешикташ Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації