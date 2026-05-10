Шахтар став чемпіоном України та гарантував собі євроосінь

Офіційний постер чемпіонства "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України сезону 2025/2026 рр. У матчі 27-го туру команда Арди Турана розгромила СК "Полтава" з рахунком 4:0 та офіційно оформила золото УПЛ.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" достроково став чемпіоном України

Перед матчем із "Полтавою" інтрига в чемпіонських перегонах фактично вже зникла. Напередодні очки втратив черкаський ЛНЗ, тому "гірники" отримали шанс достроково закрити питання із титулом.

Попри статус аутсайдера, "Полтава" несподівано активно розпочала зустріч. Команда Павла Матвійченка агресивно пресингувала суперника та створила кілька небезпечних моментів біля воріт Дмитра Різника. У стартові пів години "Шахтар" мав великі проблеми з виходом з оборони.

Втім, наприкінці першого тайму донеччани все ж реалізували свою перевагу в класі. У компенсований час після подачі з кутового Дмитро Криськів відкрив рахунок.

Читайте також:

Медалі чемпіона України 2025/2026. Фото: Telegram-канал Ірини Козюпи

Після перерви гра повністю перейшла під контроль "Шахтаря". Команда Арди Турана почала регулярно створювати небезпеку біля воріт суперника через Лассіну Траоре, який домінував у боротьбі попереду.

На 55-й хвилині Ізакі Сілва подвоїв перевагу гостей, а вже за шість хвилин оформив дубль. Остаточну крапку в матчі поставив Траоре, який забив четвертий м’яч на 67-й хвилині.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 66 очок та став недосяжним для конкурентів за три тури до завершення сезону.

Для донецького клубу це вже 16-те чемпіонство в історії незалежної України. За загальною кількістю трофеїв "Шахтар" тепер випереджає "Динамо" — 41 трофей проти 39.

Окрім чемпіонства, команда Турана гарантувала собі участь у єврокубковій осені. "Гірники" стартуватимуть щонайменше з четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, що гарантує місце щонайменше в основному етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про черговий успішний виступ Ярослава Амосова в UFC, де українець знову достроково завершив поєдинок прийомом у партері.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляв про драматичний чемпіонський бій, у якому Даніель Дюбуа після двох нокдаунів переломив хід поєдинку та впевнено здолав Фабіо Вордлі.