Главная Спорт Шахтер официально стал чемпионом Украины по футболу

Шахтер официально стал чемпионом Украины по футболу

Дата публикации 10 мая 2026 19:38
Шахтер стал чемпионом Украины и гарантировал себе евроосень
Официальный постер чемпионства "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины сезона 2025/2026 гг. В матче 27-го тура команда Арды Турана разгромила СК "Полтава" со счетом 4:0 и официально оформила золото УПЛ.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Перед матчем с "Полтавой" интрига в чемпионской гонке фактически уже исчезла. Накануне очки потерял черкасский ЛНЗ, поэтому "горняки" получили шанс досрочно закрыть вопрос с титулом.

Несмотря на статус аутсайдера, "Полтава" неожиданно активно начала встречу. Команда Павла Матвийченко агрессивно прессинговала соперника и создала несколько опасных моментов у ворот Дмитрия Ризныка. В стартовые полчаса "Шахтер" имел большие проблемы с выходом из обороны.

Впрочем, в конце первого тайма дончане все же реализовали свое преимущество в классе. В компенсированное время после подачи с углового Дмитрий Крыськив открыл счет.

Читайте также:
Медали чемпиона Украины 2025/2026
Медали чемпиона Украины 2025/2026. Фото: Telegram-канал Ирины Козюпы

После перерыва игра полностью перешла под контроль "Шахтера". Команда Арды Турана начала регулярно создавать опасность у ворот соперника через Лассину Траоре, который доминировал в борьбе впереди.

На 55-й минуте Изаки Силва удвоил преимущество гостей, а уже через шесть минут оформил дубль. Окончательную точку в матче поставил Траоре, который забил четвертый мяч на 67-й минуте.

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 66 очков и стал недосягаемым для конкурентов за три тура до завершения сезона.

Для донецкого клуба это уже 16-е чемпионство в истории независимой Украины. По общему количеству трофеев "Шахтер" теперь опережает "Динамо" — 41 трофей против 39.

Кроме чемпионства, команда Турана гарантировала себе участие в еврокубковой осени. "Горняки" будут стартовать как минимум с четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов, что гарантирует место как минимум в основном этапе Лиги Европы.

ФК Шахтер УПЛ СК Полтава
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
