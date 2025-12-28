Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный клуб из топового чемпионата начал переговоры с Динамо

Известный клуб из топового чемпионата начал переговоры с Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 22:40
Динамо может продать Цитаишвили в Лион
Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Киевское "Динамо" вскоре может организовать первый трансфер на выход. Команду официально может покинуть Георгий Цитаишвили.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Экрем Конур.

Реклама
Читайте также:
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

"Динамо" может продать футболиста

Вокруг полузащитника сборной Грузии и киевского "Динамо", который на правах аренды выступает за французский "Метц", резко возрос интерес со стороны европейских клубов. По информации источника, в перечень заинтересованных входят "Лион", "Лилль", "Лацио", "Вильярреал" и действующий чемпион Италии "Наполи".

Предварительные консультации относительно возможного трансфера уже состоялись между "Лионом" и "Динамо". Контракт Георгия Цитаишвили с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, поэтому руководство вынуждено рассматривать вариант продажи футболиста, в том числе и за символическую сумму.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за "Метц" 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Один из голов Цитаишвили забил в поединке против "ПСЖ", воспользовавшись ошибками в обороне, где не доиграли его партнер по сборной Грузии Хвича Кварацхелия и бывший партнер по "Динамо" Илья Забарный.

По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

Цитаишвили является воспитанником "Динамо", однако большую часть профессиональной карьеры провел в арендах, выступая в Украине, Польше, Испании и Франции.

Напомним, лучший боксер мира Александр Усик хочет бой с боксером, который давно на спаде.

Григорий Суркис из-за Александра Шовковского поссорился с бывшим игроком "Динамо" Олегом Саленко.

футбол Динамо Футбол трансферы Лион Георгий Цитаишвили
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации