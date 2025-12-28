Динамо может продать Цитаишвили в Лион

Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Киевское "Динамо" вскоре может организовать первый трансфер на выход. Команду официально может покинуть Георгий Цитаишвили.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Экрем Конур.

"Динамо" может продать футболиста

Вокруг полузащитника сборной Грузии и киевского "Динамо", который на правах аренды выступает за французский "Метц", резко возрос интерес со стороны европейских клубов. По информации источника, в перечень заинтересованных входят "Лион", "Лилль", "Лацио", "Вильярреал" и действующий чемпион Италии "Наполи".

Предварительные консультации относительно возможного трансфера уже состоялись между "Лионом" и "Динамо". Контракт Георгия Цитаишвили с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, поэтому руководство вынуждено рассматривать вариант продажи футболиста, в том числе и за символическую сумму.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за "Метц" 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Один из голов Цитаишвили забил в поединке против "ПСЖ", воспользовавшись ошибками в обороне, где не доиграли его партнер по сборной Грузии Хвича Кварацхелия и бывший партнер по "Динамо" Илья Забарный.

По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

Цитаишвили является воспитанником "Динамо", однако большую часть профессиональной карьеры провел в арендах, выступая в Украине, Польше, Испании и Франции.

