Україна
Відомий клуб з топового чемпіонату почав перемовини з Динамо

Відомий клуб з топового чемпіонату почав перемовини з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 22:40
Динамо може продати Цитаішвілі в Ліон
Георгій Цитаішвілі. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Київське "Динамо" невдовзі може організувати перший трансфер на вихід. Команду офіційно може покинути Георгій Цитаішвілі.

Про це повідомив в соцмережах журналіст Екрем Конур.

Читайте також:
Георгий Цитаишвили
Георгій Цитаішвілі. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

"Динамо" може продати футболіста

Навколо півзахисника збірної Грузії та київського "Динамо", який на правах оренди виступає за французький "Метц", різко зріс інтерес з боку європейських клубів. За інформацією джерела, до переліку зацікавлених входять "Ліон", "Лілль", "Лаціо", "Вільярреал" та чинний чемпіон Італії "Наполі".

Попередні консультації щодо можливого трансферу вже відбулися між "Ліоном" та "Динамо". Контракт Георгія Цитаішвілі з київським клубом чинний до 30 червня 2026 року, тому керівництво змушене розглядати варіант продажу футболіста, зокрема й за символічну суму.

У поточному сезоні 25-річний хавбек зіграв за "Метц" 17 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу. Один із голів Цитаішвілі забив у поєдинку проти "ПСЖ", скориставшись помилками в обороні, де не дограли його партнер по збірній Грузії Хвіча Кварацхелія та колишній партнер по "Динамо" Ілля Забарний.

За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 2,5 мільйона євро.

Цитаішвілі є вихованцем "Динамо", однак більшу частину професійної кар’єри провів в орендах, виступаючи в Україні, Польщі, Іспанії та Франції.

Нагадаємо, найкращий боксер світу Олександр Усик хоче бій з боксером, який давно на спаді.

Григорій Суркіс через Олександра Шовковського посварився з колишнім гравцем "Динамо" Олегом Саленком.

футбол Динамо Футбол трансфери Ліон Георгій Цітаішвілі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
