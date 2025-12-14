Відео
Цітаішвілі за бездіяльності Хвічі та Забарного забив Сафонову

Цітаішвілі за бездіяльності Хвічі та Забарного забив Сафонову

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 00:28
ПСЖ переміг Мец:Цітаішвілі забив, Забарний відіграв увесь матч з Сафоновим
Гіо Цітаішвілі проти "ПСЖ". Фото: Reuters

У Франції триває 16-й тур Ліги 1. "ПСЖ" з Іллею Забарним зіграв з аутсайдером — "Метцом", за який грає йог колишній одноклубник по київському "Динамо" Гіо Цітаішвілі.

 "ПСЖ" в цьому матчі виграли з рахунком 3:2, повідомив потал Новини.LIVE.

Читайте також:

Цітаішвілі забив за бездіяльності Забарного

Парижани відкрили рахунок у середині першого тайму. На 31-й хвилині Гонсалу Рамуш точно пробив головою після навісу Лі Кан Іна. Дуже швидко гості розвинули успіх: Мбає протягнув м’яч флангом і прострілив уздовж штрафного майданчика, а захисник "Меца" Нджанту, намагаючись перервати передачу, зрізав м’яч у власні ворота.

Господарі зуміли повернути інтригу ще до перерви. Після хаотичної атаки та кількох рикошетів м’яч опинився у Демінге, який першим дотиком відправив його просто в дев’ятку — Матвій Сафонов був безсилий.

Другий тайм знову розпочався під контролем чинного чемпіона. На 63-й хвилині Дезіре Дуе фактично оформив сольний прохід з власної половини поля, не зустрів опору та холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч. Проте "Мец" не здався і наприкінці матчу Цитаішвілі за бездіяльності партнера по збірній Хвічі Кварцхелії пробив у дальній кут.

Український захисник Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин і за свою гру отримав оцінку 6,7 від WhoScored.

"Метц" — "ПСЖ" — 2:3

Голи: Демінге, 42; Цитаїшвілі — Рамуш, 31; Нджанту, 39 (автогол); Дуе, 63

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
