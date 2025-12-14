Видео
Видео

Цитаишвили при бездействии Хвичи и Забарного забил Сафонову

Цитаишвили при бездействии Хвичи и Забарного забил Сафонову

14 декабря 2025
ПСЖ победил Мец: Цитаишвили забил, Забарный отыграл весь матч с Сафоновым
Гио Цитаишвили против "ПСЖ". Фото: Reuters

Во Франции продолжается 16-й тур Лиги 1. "ПСЖ" с Ильей Забарным сыграл с аутсайдером — "Метцом", за который играет его бывший одноклубник по киевскому "Динамо" Гио Цитаишвили.

"ПСЖ" в этом матче выиграли со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Цитаишвили забил при бездействии Забарного

Парижане открыли счет в середине первого тайма. На 31-й минуте Гонсалу Рамуш точно пробил головой после навеса Ли Кан Ина. Очень быстро гости развили успех: Мбае протащил мяч по флангу и прострелил вдоль штрафной площади, а защитник "Меца" Нджанту, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в собственные ворота.

Хозяева сумели вернуть интригу еще до перерыва. После хаотичной атаки и нескольких рикошетов мяч оказался у Деминге, который первым касанием отправил его прямо в девятку — Матвей Сафонов был бессилен.

Второй тайм снова начался под контролем действующего чемпиона. На 63-й минуте Дезире Дуэ фактически оформил сольный проход со своей половины поля, не встретил сопротивления и хладнокровно реализовал выход один на один. Однако "Мец" не сдался и в конце матча Цитаишвили при бездействии партнера по сборной Хвичи Кварцхелии пробил в дальний угол.

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле все 90 минут и за свою игру получил оценку 6,7 от WhoScored.

"Метц" — "ПСЖ" — 2:3

Голы: Деминге, 42; Цитаишвили — Рамуш, 31; Нджанту, 39 (автогол); Дуэ, 63

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
