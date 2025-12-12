Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вайлдер пообіцяв знищити Усика в особистому бою

Вайлдер пообіцяв знищити Усика в особистому бою

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:19
Вайлдер емоційно відреагував на інтерес Усика до бою
Деонтей Вайлдер на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився враженнями від інформації про бажання Олександра Усика провести з ним бій. Американець сприйняв цей сигнал як важливе підтвердження власного статусу та рідкісну можливість знову вийти на головний рівень дивізіону.

Потенційний поєдинок із володарем титулів WBC, WBA та IBF він розглядає не лише як спортивний виклик, а і як шанс змінити траєкторію своєї кар'єри, заявив Вайлдер для Boxing King Media.

Реклама
Читайте також:

Вайлдер не прогавив бій з Усиком

Інтерес з боку Олександра Усика став для Деонтея Вайлдера несподіваним і багато в чому символічним моментом. Американський нокаутер зазначив, що впродовж кар'єри йому нерідко доводилося самостійно пробивати собі шлях до великих поєдинків.

Александр Усик
Олександр Усик з уболівальником. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Поєдинок з українцем допоможе Вайлдеру здобути одразу кілька титулів, а тому Деонтей сприймає протистояння як переломний етап у своїй кар'єрі.

"Моя реакція була дуже емоційною, я буквально не міг стриматися. Для мене це величезна можливість, тому що він сам хоче битися зі мною, і це багато що означає. Я відчуваю, що цей шанс здатний змінити моє життя, і я знову готовий здивувати весь світ", — пояснив Вайлдер.

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін відповів на негативні коментарі на адресу "Бенфіки".

У Михайла Мудрика з'явиться можливість возз'єднатися в одній команді зі своїм найкращим другом.

На Руслана Маліновського претендують амбітні команди, він збирається піти з "Дженоа".

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер українські боксери
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації