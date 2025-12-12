Вайлдер емоційно відреагував на інтерес Усика до бою

Деонтей Вайлдер на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився враженнями від інформації про бажання Олександра Усика провести з ним бій. Американець сприйняв цей сигнал як важливе підтвердження власного статусу та рідкісну можливість знову вийти на головний рівень дивізіону.

Потенційний поєдинок із володарем титулів WBC, WBA та IBF він розглядає не лише як спортивний виклик, а і як шанс змінити траєкторію своєї кар'єри, заявив Вайлдер для Boxing King Media.

Реклама

Читайте також:

Вайлдер не прогавив бій з Усиком

Інтерес з боку Олександра Усика став для Деонтея Вайлдера несподіваним і багато в чому символічним моментом. Американський нокаутер зазначив, що впродовж кар'єри йому нерідко доводилося самостійно пробивати собі шлях до великих поєдинків.

Олександр Усик з уболівальником. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Поєдинок з українцем допоможе Вайлдеру здобути одразу кілька титулів, а тому Деонтей сприймає протистояння як переломний етап у своїй кар'єрі.

"Моя реакція була дуже емоційною, я буквально не міг стриматися. Для мене це величезна можливість, тому що він сам хоче битися зі мною, і це багато що означає. Я відчуваю, що цей шанс здатний змінити моє життя, і я знову готовий здивувати весь світ", — пояснив Вайлдер.

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін відповів на негативні коментарі на адресу "Бенфіки".

У Михайла Мудрика з'явиться можливість возз'єднатися в одній команді зі своїм найкращим другом.

На Руслана Маліновського претендують амбітні команди, він збирається піти з "Дженоа".