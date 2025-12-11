Вайлдер може потрясти Усика — думка відомого тренера

Стильний образ Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Британський тренер Баррі Макгіган висловив думку щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером, зазначивши, що українець заслужив право обирати наступного суперника після перемог над Ф'юрі, Джошуа та Дюбуа.

Вайлдер продовжує залишатися володарем однієї з найбільш руйнівних ударних потужностей у сучасному боксі, цитує Макгігана Mirror.

Тренер наголосив, що дистанційна робота американця може створити ризик навіть для настільки технічного чемпіона як Усик. При цьому саме швидкість реакції, вміння читати суперника та точний захист залишаються ключовими перевагами українця, які не раз допомагали йому нейтралізувати більш габаритних та потужних опонентів.

Деонтей Вайлдер може стати суперником українця. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Один із найнебезпечніших боїв для Усика

Макгіган вважає, що зустріч стилів Усика та Вайлдера може призвести до сценарію, в якому результат вирішить один точний удар або одна стратегічна помилка. Він зазначив, що українець ніколи не стане "сучасним супертяжем" у плані фізики, тоді як Вайлдер втілює цей тип, залишаючись загрозою в будь-який момент бою.

"Усик — один із найкраще навчених суперважковаговиків усіх часів. Його здатність бачити та передбачати удари залишається унікальною. Мені справді цікаво побачити, що станеться, якщо він зіткнеться з Вайлдером, тому що там усе може бути по-справжньому", — заявив Макгіган.

