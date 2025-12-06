Відео
Головна Спорт Усик відновив тренування після заяв про бій з Вайлдером

Усик відновив тренування після заяв про бій з Вайлдером

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 07:51
Усик відновив тренування і готується до повернення на ринг
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик може навесні повернутися на ринг. Першим його суперником може стати ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер.

В соцмережах Усик вже показав, що відновив тренування.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик знову почав тренуватися

Останні місяці Усик активно їздив по всьому світу, куди його запрошували як шанованого гостя. Цього тижня він відвідав конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) в Бангкоку (Таїланд). Глава організації Маурісіо Сулейман назвав українця найшанованішим гостем.

Після конгресу Усик повернувся до тренувань. Наразі українець ще не отримав наступного поєдинку, але вже починає входити в режим.

Цікаво, що після останнього бою він втратив рельєф у тілі і почав набирати масу. Однак це не дивно, оскільки він має репутацію людини, яка любить десерти.

Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер суперважка вага українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
