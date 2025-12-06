Усик відновив тренування і готується до повернення на ринг

Усик відновив тренування після заяв про бій з Вайлдером
Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик може навесні повернутися на ринг. Першим його суперником може стати ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер.
В соцмережах Усик вже показав, що відновив тренування.
Усик знову почав тренуватися
Останні місяці Усик активно їздив по всьому світу, куди його запрошували як шанованого гостя. Цього тижня він відвідав конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) в Бангкоку (Таїланд). Глава організації Маурісіо Сулейман назвав українця найшанованішим гостем.
Після конгресу Усик повернувся до тренувань. Наразі українець ще не отримав наступного поєдинку, але вже починає входити в режим.
Цікаво, що після останнього бою він втратив рельєф у тілі і почав набирати масу. Однак це не дивно, оскільки він має репутацію людини, яка любить десерти.
