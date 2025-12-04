Сулейман пояснив ситуацію з потенційним боєм Усик — Вайлдер

Олександр Усик дивиться бій як глядач. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Український чемпіон Олександр Усик готується до чергового етапу кар'єри й має намір вийти на ринг у найближчі місяці. Його увагу привернув колишній володар титулу WBC Деонтей Вайлдер, який після останнього успішного бою повернувся в число потенційних претендентів.

Маурісіо Сулейман підтвердив, що американець розташовується на кордоні першої десятки рейтингу WBC і має формальне право розраховувати на великий бій, повідомляє Sky Sports.

Реклама

Читайте також:

За словами президента WBC, запит 38-річного українця на добровільний захист титулу був розглянутий та отримав схвалення організації.

Реклама

Кому дістанеться шанс на бій з Усиком

Олександр залишається володарем титулів WBC, WBA та IBF, хоча в листопаді добровільно відмовився від пояса WBO. Останній його поєдинок відбувся влітку, тоді він достроково переміг Даніеля Дюбуа і закріпив статус одного з лідерів дивізіону.

У надважкій вазі паралельно рухається й інший сюжет: WBC санкціонувала фінальний поєдинок між Лоуренсом Околі та Мозесом Ітаумою, переможець якого зможе претендувати на титульний шанс.

Реклама

"Вайлдер перебуває приблизно на восьмій або дев'ятій позиції, тому він має право розраховувати на бій. Усик запросив добровільний захист титулу, і сьогодні він був схвалений. Тепер усе залежить від сторін, чи готові вони узгодити поєдинок", — сказав Сулейман.

Нагадаємо, Артем Мілевський відверто зізнався, чому в нього немає броні від мобілізації.

Реклама

Лідер збірної України з біатлону не зможе брати участь у турнірах щонайменше до кінця року.