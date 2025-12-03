Усик розповів, кому зобов'язаний головним шансом у кар'єрі

Турки Аль аш-Шейх у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Боксер Олександр Усик згадав про свою співпрацю з головою Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом. Український чемпіон зазначив, що саме саудівський функціонер зіграв ключову роль в організації його головних боїв останніх років, включно із зустріччю з Тайсоном Ф'юрі.

За словами боксера, не всі промоутери були готові вкластися в ці поєдинки, повідомляє iFL TV.

Реклама

Читайте також:

Саудівська Аравія стала центральною ареною для історичних перемог Усика. У травні 2024 року він переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в грудні підтвердив свою перевагу, вигравши в реванші. Ці події остаточно зміцнили його статус одного з найсильніших боксерів покоління.

Олександр Усик відповідає на питання. Фото: скріншот YouTube

Усик висловився про Турку

Українець наголосив, що без підтримки саудівської сторони організація таких масштабних боїв могла б так і не відбутися. Він зазначив, що саме довіра та готовність приймати ризики з боку Аль аш-Шейха дали змогу його команді рухатися вперед, попри відсутність інтересу від низки промоутерів.

"Я дуже поважаю Туркі, тому що він дав мені шанс. Я скористався цим шансом. Я дуже дякую йому", — заявив Усик.

Нагадаємо, дружина Сергія Бубки воліє перебувати в тіні слави свого чоловіка, але ми розповіли, що про неї відомо.

У Михайла Мудрика з'явився реальний шанс знову вийти на поле вже на початку наступного року.

Відомий футболіст Артем Мілевський відверто зізнався, чому його не мобілізують до армії.