Головна Спорт Усик неоднозначно висловився про Турки Аль аш-Шейха

Усик неоднозначно висловився про Турки Аль аш-Шейха

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:01
Усик розповів, кому зобов'язаний головним шансом у кар'єрі
Турки Аль аш-Шейх у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Боксер Олександр Усик згадав про свою співпрацю з головою Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом. Український чемпіон зазначив, що саме саудівський функціонер зіграв ключову роль в організації його головних боїв останніх років, включно із зустріччю з Тайсоном Ф'юрі.

За словами боксера, не всі промоутери були готові вкластися в ці поєдинки, повідомляє iFL TV.

Читайте також:

Саудівська Аравія стала центральною ареною для історичних перемог Усика. У травні 2024 року він переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в грудні підтвердив свою перевагу, вигравши в реванші. Ці події остаточно зміцнили його статус одного з найсильніших боксерів покоління.

Александр Усик
Олександр Усик відповідає на питання. Фото: скріншот YouTube

Усик висловився про Турку

Українець наголосив, що без підтримки саудівської сторони організація таких масштабних боїв могла б так і не відбутися. Він зазначив, що саме довіра та готовність приймати ризики з боку Аль аш-Шейха дали змогу його команді рухатися вперед, попри відсутність інтересу від низки промоутерів.

"Я дуже поважаю Туркі, тому що він дав мені шанс. Я скористався цим шансом. Я дуже дякую йому", — заявив Усик.

спорт Олександр Усик Саудівська Аравія бокс українські боксери Туркі Аль аш-Шейх
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
