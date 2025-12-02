Усик окреслив плани на Руїса після обговорення бою з Вайлдером

Олександр Усик наприкінці 2025 року. Фото: скріншот YouTube

Український чемпіон Олександр Усик, який утримує пояси WBC, WBA та IBF, прокоментував чутки про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса.

Питання про перспективи бою виникло на тлі обговорення наступних кроків українця після втрати титулу WBO, повідомляє iFL TV.

Олександр Усик пояснив, що в його поточному плануванні головним завданням залишається організація поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Він зазначив, що саме американець наразі посідає центральне місце в його планах, а всі інші варіанти розглядатимуться лише після вирішення цієї мети.

Енді Руїс на футбольному матчі. Фото: instagram.com/andy_destroyer13/

При цьому увага до Руїса залишається зрозумілою: мексиканець довгий час входив до еліти суперважковаговиків та провів останній бій у серпні 2024 року, звівши його внічию з Джарреллом Міллером. Однак його шлях до титулу ускладнений довгим простоям та коливаннями у формі.

Що Усик сказав про шанси Руїса

На завершення бесіди український чемпіон наголосив, що пріоритети його команди залишаються незмінними та що обговорювати інших суперників він готовий тільки після ключових переговорів щодо свого наступного поєдинку.

"Я не знаю. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Зараз я просто дотримуюся свого плану. Можливо, мій план відрізняється від плану моєї команди, але поки що я рухаюся саме так", — сказав Усик.

