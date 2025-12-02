Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик задумався про новий бій після поєдинку з Вайлдером

Усик задумався про новий бій після поєдинку з Вайлдером

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:32
Усик окреслив плани на Руїса після обговорення бою з Вайлдером
Олександр Усик наприкінці 2025 року. Фото: скріншот YouTube

Український чемпіон Олександр Усик, який утримує пояси WBC, WBA та IBF, прокоментував чутки про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса.

Питання про перспективи бою виникло на тлі обговорення наступних кроків українця після втрати титулу WBO, повідомляє iFL TV.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик пояснив, що в його поточному плануванні головним завданням залишається організація поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Він зазначив, що саме американець наразі посідає центральне місце в його планах, а всі інші варіанти розглядатимуться лише після вирішення цієї мети.

Энди Руис
Енді Руїс на футбольному матчі. Фото: instagram.com/andy_destroyer13/

При цьому увага до Руїса залишається зрозумілою: мексиканець довгий час входив до еліти суперважковаговиків та провів останній бій у серпні 2024 року, звівши його внічию з Джарреллом Міллером. Однак його шлях до титулу ускладнений довгим простоям та коливаннями у формі.

Що Усик сказав про шанси Руїса

На завершення бесіди український чемпіон наголосив, що пріоритети його команди залишаються незмінними та що обговорювати інших суперників він готовий тільки після ключових переговорів щодо свого наступного поєдинку.

"Я не знаю. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Зараз я просто дотримуюся свого плану. Можливо, мій план відрізняється від плану моєї команди, але поки що я рухаюся саме так", — сказав Усик.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився спогадами про легенду футболу.

Півзахисник національної команди Михайло Мудрик може повернутися на поле набагато раніше, ніж через три роки.

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський торкнувся теми мобілізації та зробив несподіване зізнання.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер Енді Руїз
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації