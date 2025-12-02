Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик задумался о новом бое после поединка с Уайлдером

Усик задумался о новом бое после поединка с Уайлдером

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:32
Усик очертил планы на Руиса после обсуждения боя с Уайлдером
Александр Усик в конце 2025 года. Фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион Александр Усик, который удерживает пояса WBC, WBA и IBF, прокомментировал слухи о возможном поединке против бывшего чемпиона мира Энди Руиса.

Вопрос о перспективах боя возник на фоне обсуждения следующих шагов украинца после потери титула WBO, сообщает iFL TV.

Реклама
Читайте также:

Александр Усик объяснил, что в его текущем планировании главной задачей остается организация поединка с Деонтеем Уайлдером. Он отметил, что именно американец пока занимает центральное место в его планах, а все остальные варианты будут рассматриваться только после решения этой цели.

Энди Руис
Энди Руис на футбольном матче. Фото: instagram.com/andy_destroyer13/

При этом внимание к Руису остается понятным: мексиканец долгое время входил в элиту супертяжеловесов и провел последний бой в августе 2024 года, сведя его вничью с Джарреллом Миллером. Однако его путь к титулу осложнен долгим простоем и колебаниями в форме.

Что Усик сказал о шансах Руиса

В завершение беседы украинский чемпион отметил, что приоритеты его команды остаются неизменными и что обсуждать других соперников он готов только после ключевых переговоров относительно своего следующего поединка.

"Я не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Сейчас я просто придерживаюсь своего плана. Возможно, мой план отличается от плана моей команды, но пока что я двигаюсь именно так", — сказал Усик.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о легенде футбола.

Полузащитник национальной команды Михаил Мудрик может вернуться на поле намного раньше, чем через три года.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский затронул тему мобилизации и сделал неожиданное признание.

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер Энди Руис
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации