Усик очертил планы на Руиса после обсуждения боя с Уайлдером

Александр Усик в конце 2025 года. Фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион Александр Усик, который удерживает пояса WBC, WBA и IBF, прокомментировал слухи о возможном поединке против бывшего чемпиона мира Энди Руиса.

Вопрос о перспективах боя возник на фоне обсуждения следующих шагов украинца после потери титула WBO, сообщает iFL TV.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик объяснил, что в его текущем планировании главной задачей остается организация поединка с Деонтеем Уайлдером. Он отметил, что именно американец пока занимает центральное место в его планах, а все остальные варианты будут рассматриваться только после решения этой цели.

Энди Руис на футбольном матче. Фото: instagram.com/andy_destroyer13/

При этом внимание к Руису остается понятным: мексиканец долгое время входил в элиту супертяжеловесов и провел последний бой в августе 2024 года, сведя его вничью с Джарреллом Миллером. Однако его путь к титулу осложнен долгим простоем и колебаниями в форме.

Что Усик сказал о шансах Руиса

В завершение беседы украинский чемпион отметил, что приоритеты его команды остаются неизменными и что обсуждать других соперников он готов только после ключевых переговоров относительно своего следующего поединка.

"Я не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Сейчас я просто придерживаюсь своего плана. Возможно, мой план отличается от плана моей команды, но пока что я двигаюсь именно так", — сказал Усик.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о легенде футбола.

Полузащитник национальной команды Михаил Мудрик может вернуться на поле намного раньше, чем через три года.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский затронул тему мобилизации и сделал неожиданное признание.