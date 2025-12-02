Усик очертил планы на Руиса после обсуждения боя с Уайлдером

Усик задумался о новом бое после поединка с Уайлдером
Украинский чемпион Александр Усик, который удерживает пояса WBC, WBA и IBF, прокомментировал слухи о возможном поединке против бывшего чемпиона мира Энди Руиса.
Вопрос о перспективах боя возник на фоне обсуждения следующих шагов украинца после потери титула WBO, сообщает iFL TV.
Александр Усик объяснил, что в его текущем планировании главной задачей остается организация поединка с Деонтеем Уайлдером. Он отметил, что именно американец пока занимает центральное место в его планах, а все остальные варианты будут рассматриваться только после решения этой цели.
При этом внимание к Руису остается понятным: мексиканец долгое время входил в элиту супертяжеловесов и провел последний бой в августе 2024 года, сведя его вничью с Джарреллом Миллером. Однако его путь к титулу осложнен долгим простоем и колебаниями в форме.
Что Усик сказал о шансах Руиса
В завершение беседы украинский чемпион отметил, что приоритеты его команды остаются неизменными и что обсуждать других соперников он готов только после ключевых переговоров относительно своего следующего поединка.
"Я не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Сейчас я просто придерживаюсь своего плана. Возможно, мой план отличается от плана моей команды, но пока что я двигаюсь именно так", — сказал Усик.
