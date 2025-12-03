Видео
Видео

Усик неоднозначно высказался о Турки Аль аш-Шейхе

Усик неоднозначно высказался о Турки Аль аш-Шейхе

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 12:01
Усик рассказал, кому обязан главным шансом в карьере
Турки Аль аш-Шейх в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Боксер Александр Усик вспомнил о своем сотрудничестве с председателем Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Украинский чемпион отметил, что именно саудовский функционер сыграл ключевую роль в организации его главных боев последних лет, включая встречи с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, не все промоутеры были готовы вложиться в эти поединки, сообщает iFL TV.

Читайте также:

Саудовская Аравия стала центральной ареной для исторических побед Усика. В мае 2024 года он победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а в декабре подтвердил свое превосходство, выиграв в реванше. Эти события окончательно укрепили его статус одного из сильнейших боксеров поколения. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Усик высказался о Турки

Украинец подчеркнул, что без поддержки саудовской стороны организация столь масштабных боев могла бы так и не состояться. Он отметил, что именно доверие и готовность принимать риски со стороны Аль аш-Шейха позволили его команде двигаться вперед, несмотря на отсутствие интереса от ряда промоутеров.

"Я очень уважаю Турки, потому что он дал мне шанс. Я воспользовался этим шансом. Я очень благодарю его", — заявил Усик. 

