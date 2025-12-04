Сулейман объяснил ситуацию с потенциальным боем Усик — Уайлдер

Александр Усик смотрит бой в качестве зрителя. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Украинский чемпион Александр Усик готовится к очередному этапу карьеры и намерен выйти на ринг в ближайшие месяцы. Его внимание привлек бывший обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер, который после последнего успешного боя вернулся в число потенциальных претендентов.

Маурисио Сулейман подтвердил, что американец располагается на границе первой десятки рейтинга WBC и имеет формальное право рассчитывать на большой бой, сообщает Sky Sports.

По словам президента WBC, запрос 38-летнего украинца на добровольную защиту титула был рассмотрен и получил одобрение организации.

Кому достанется шанс на бой с Усиком

Александр остается обладателем титулов WBC, WBA и IBF, хотя в ноябре добровольно отказался от пояса WBO. Последний его поединок состоялся летом, тогда он досрочно победил Даниэля Дюбуа и закрепил статус одного из лидеров дивизиона.

В супертяжелом весе параллельно движется и другой сюжет: WBC санкционировала финальный поединок между Лоуренсом Околи и Мозесом Итаумой, победитель которого сможет претендовать на титульный шанс.

"Уайлдер находится примерно на восьмой или девятой позиции, поэтому он имеет право рассчитывать на бой. Усик запросил добровольную защиту титула, и сегодня она была одобрена. Теперь все зависит от сторон, готовы ли они согласовать поединок", — сказал Сулейман.

