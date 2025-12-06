Усик возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик может весной вернуться на ринг. Первым его соперником может стать экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

В соцсетях Усик уже показал, что возобновил тренировки.

Последние месяцы Усик активно ездил по всему миру, куда его приглашали как уважаемого гостя. На этой неделе он посетил конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке (Таиланд). Глава организации Маурисио Сулейман назвал украинца самым уважаемым гостем.

После конгресса Усик вернулся к тренировкам. Сейчас украинец еще не получил следующий поединок, но уже начинает входить в режим.

Интересно, что после последнего боя он потерял рельеф в теле и начал набирать массу. Однако это неудивительно, поскольку он имеет репутацию человека, любящего десерты.

