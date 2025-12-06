Видео
Главная Спорт Усик возобновил тренировки после заявлений о бое с Уайлдером

Усик возобновил тренировки после заявлений о бое с Уайлдером

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:51
Усик возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик может весной вернуться на ринг. Первым его соперником может стать экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

В соцсетях Усик уже показал, что возобновил тренировки.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик снова начал тренироваться

Последние месяцы Усик активно ездил по всему миру, куда его приглашали как уважаемого гостя. На этой неделе он посетил конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке (Таиланд). Глава организации Маурисио Сулейман назвал украинца самым уважаемым гостем.

После конгресса Усик вернулся к тренировкам. Сейчас украинец еще не получил следующий поединок, но уже начинает входить в режим.

Интересно, что после последнего боя он потерял рельеф в теле и начал набирать массу. Однако это неудивительно, поскольку он имеет репутацию человека, любящего десерты.

Напомним, колумбийский легионер киевского "Динамо" уже находится не в клубе.

Форвард "Ромы" Артем Довбик вскоре может сменить свою команду.

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
