Тренер попередив Усика про загрозу в бою з Вайлдером

Дата публикации 11 декабря 2025 14:45
Уайлдер может потрясти Усика — мнение известного тренера
Стильный образ Александра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Британский тренер Барри Макгиган высказал мнение о возможном поединке между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером, отметив, что украинец заслужил право выбирать следующего соперника после побед над Фьюри, Джошуа и Дюбуа.

Уайлдер продолжает оставаться обладателем одной из самых разрушительных ударных мощностей в современном боксе, цитирует Макгигана Mirror.

Тренер подчеркнул, что дистанционная работа американца может создать риск даже для столь техничного чемпиона как Усик. При этом именно скорость реакции, умение читать соперника и точная защита остаются ключевыми преимуществами украинца, которые не раз помогали ему нейтрализовать более габаритных и мощных оппонентов. 

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер может стать соперником украинца. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Один из самых опасных боев для Усика

Макгиган считает, что встреча стилей Усика и Уайлдера может привести к сценарию, в котором исход решит один точный удар или одна стратегическая ошибка. Он отметил, что украинец никогда не станет "современным супертяжем" в плане физики, тогда как Уайлдер воплощает этот тип, оставаясь угрозой в любой момент боя.

"Усик — один из лучше всего обученных супертяжеловесов всех времен. Его способность видеть и предугадывать удары остается уникальной. Мне действительно интересно увидеть, что произойдет, если он столкнется с Уайлдером, потому что там все может быть по-настоящему", — заявил Макгиган.

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
