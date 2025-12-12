Уайлдер эмоционально отреагировал на интерес Усика к бою

Деонтей Уайлдер на ринге. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от информации о желании Александра Усика провести с ним бой. Американец воспринял этот сигнал как важное подтверждение собственного статуса и редкую возможность вновь выйти на главный уровень дивизиона.

Потенциальный поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF он рассматривает не только как спортивный вызов, но и как шанс изменить траекторию своей карьеры, заявил Уайлдер для Boxing King Media.

Интерес со стороны Александра Усика стал для Деонтея Уайлдера неожиданным и во многом символичным моментом. Американский нокаутер отметил, что на протяжении карьеры ему нередко приходилось самостоятельно пробивать себе путь к большим поединкам.

Александр Усик с болельщиком. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Поединок с украинцем поможет Уайлдеру получить сразу несколько титулов, а потому Деонтей воспринимает противостояние как переломный этап в своей карьере.

"Моя реакция была очень эмоциональной, я буквально не мог сдержаться. Для меня это огромная возможность, потому что он сам хочет драться со мной, и это многое значит. Я чувствую, что этот шанс способен изменить мою жизнь, и я снова готов удивить весь мир", — объяснил Уайлдер.

