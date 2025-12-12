Уайлдер эмоционально отреагировал на интерес Усика к бою

Уайлдер пообещал уничтожить Усика в личном бою
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от информации о желании Александра Усика провести с ним бой. Американец воспринял этот сигнал как важное подтверждение собственного статуса и редкую возможность вновь выйти на главный уровень дивизиона.
Потенциальный поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF он рассматривает не только как спортивный вызов, но и как шанс изменить траекторию своей карьеры, заявил Уайлдер для Boxing King Media.
Уайлдер не упустил бой с Усиком
Интерес со стороны Александра Усика стал для Деонтея Уайлдера неожиданным и во многом символичным моментом. Американский нокаутер отметил, что на протяжении карьеры ему нередко приходилось самостоятельно пробивать себе путь к большим поединкам.
Поединок с украинцем поможет Уайлдеру получить сразу несколько титулов, а потому Деонтей воспринимает противостояние как переломный этап в своей карьере.
"Моя реакция была очень эмоциональной, я буквально не мог сдержаться. Для меня это огромная возможность, потому что он сам хочет драться со мной, и это многое значит. Я чувствую, что этот шанс способен изменить мою жизнь, и я снова готов удивить весь мир", — объяснил Уайлдер.
Напомним, голкипер Анатолий Трубин ответил на негативные комментарии в адрес "Бенфики".
У Михаила Мудрика появится возможность воссоединиться в одной команде со своим лучшим другом.
На Руслана Малиновского претендуют амбициозные команды, он собирается уйти из "Дженоа".
Читайте Новини.LIVE!