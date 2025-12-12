Видео
Видео

Уайлдер пообещал уничтожить Усика в личном бою

Уайлдер пообещал уничтожить Усика в личном бою

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:19
Уайлдер эмоционально отреагировал на интерес Усика к бою
Деонтей Уайлдер на ринге. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от информации о желании Александра Усика провести с ним бой. Американец воспринял этот сигнал как важное подтверждение собственного статуса и редкую возможность вновь выйти на главный уровень дивизиона.

Потенциальный поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF он рассматривает не только как спортивный вызов, но и как шанс изменить траекторию своей карьеры, заявил Уайлдер для Boxing King Media.

Читайте также:

Уайлдер не упустил бой с Усиком

Интерес со стороны Александра Усика стал для Деонтея Уайлдера неожиданным и во многом символичным моментом. Американский нокаутер отметил, что на протяжении карьеры ему нередко приходилось самостоятельно пробивать себе путь к большим поединкам.

Александр Усик
Александр Усик с болельщиком. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Поединок с украинцем поможет Уайлдеру получить сразу несколько титулов, а потому Деонтей воспринимает противостояние как переломный этап в своей карьере.

"Моя реакция была очень эмоциональной, я буквально не мог сдержаться. Для меня это огромная возможность, потому что он сам хочет драться со мной, и это многое значит. Я чувствую, что этот шанс способен изменить мою жизнь, и я снова готов удивить весь мир", — объяснил Уайлдер. 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин ответил на негативные комментарии в адрес "Бенфики". 

У Михаила Мудрика появится возможность воссоединиться в одной команде со своим лучшим другом. 

На Руслана Малиновского претендуют амбициозные команды, он собирается уйти из "Дженоа". 

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
