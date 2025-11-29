Артем Довбик может перейти в Милан уже этой зимой - журналист

Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик перестал быть основным игроком клуба. Поэтому сейчас является актуальным его трансфер.

Довбик может сменить команду уже в январе, сообщил журналист Паоло Паганини в эфире Tmw Radio, передает Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик может перейти в топовый клуб

По словам источника, Довбик зимой может перейти в итальянский "Милан", который уже пытался обменять его прошлым летом.

Украинец имеет те характеристики, которые нравятся главному тренеру Массимилиано Аллегри, однако сейчас форвард восстанавливается после травмы, и это влияет на переговоры.

Журналист отметил, что другим потенциальным кандидатом является Джошуа Зиркзе, который может предоставить команде больше вариативности в атаке. По мнению Паганини, в зимний период стоит выбирать игроков, которые уже адаптированы к Серии А.

В этом сезоне Довбик провел за Рому 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Нападающий пропускает матчи из-за травмы подколенного сухожилия и сейчас проходит восстановление. Из-за этого повреждения он пропустил матчи сборной против Франции и Исландии.

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский впервые прокомментировал свою отставку.

Бывший тренер и игрок "Динамо" Александр Хацкевич оставил комментарий относительно смены тренеров в столичном клубе.