Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий тренер хоче бачити Довбика в своїй команді

Відомий тренер хоче бачити Довбика в своїй команді

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 13:43
Артем Довбик може перейти в Мілан вже цієї зими — журналіст
Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик перестав бути основним гравцем клубу. Тому наразі є актуальним його трансфер.

Довбик може змінити команду вже в січні, повідомив журналіст Паоло Паганіні в ефірі Tmw Radio, передає Sport.ua.

Реклама
Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик може перейти в топовий клуб

За словами джерела, Довбик взимку може перейти в італійський "Мілан", який вже намагався обміняти його минулого літа.

Українець має ті характеристики, які подобаються головному тренеру Массіміліано Аллегрі, однак нині форвард відновлюється після травми, і це впливає на перемовини.

Журналіст зазначив, що іншим потенційним кандидатом є Джошуа Зіркзе, який може надати команді більше варіативності в атаці. На думку Паганіні, у зимовий період варто обирати гравців, які вже адаптовані до Серії А.

У цьому сезоні Довбик провів за Рому 14 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Нападник пропускає матчі через травму підколінного сухожилля і наразі проходить відновлення. Через це пошкодження він пропустив матчі збірної проти Франції та Ісландії.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вперше прокоментував свою відставку.

Колишній тренер та гравець "Динамо" Олександр Хацкевич залишив коментар щодо зміни тренерів у столичному клубі.

футбол Артем Довбик Мілан Массіміліано Аллегрі українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації