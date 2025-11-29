Артем Довбик може перейти в Мілан вже цієї зими — журналіст

Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик перестав бути основним гравцем клубу. Тому наразі є актуальним його трансфер.

Довбик може змінити команду вже в січні, повідомив журналіст Паоло Паганіні в ефірі Tmw Radio, передає Sport.ua.

Довбик може перейти в топовий клуб

За словами джерела, Довбик взимку може перейти в італійський "Мілан", який вже намагався обміняти його минулого літа.

Українець має ті характеристики, які подобаються головному тренеру Массіміліано Аллегрі, однак нині форвард відновлюється після травми, і це впливає на перемовини.

Журналіст зазначив, що іншим потенційним кандидатом є Джошуа Зіркзе, який може надати команді більше варіативності в атаці. На думку Паганіні, у зимовий період варто обирати гравців, які вже адаптовані до Серії А.

У цьому сезоні Довбик провів за Рому 14 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Нападник пропускає матчі через травму підколінного сухожилля і наразі проходить відновлення. Через це пошкодження він пропустив матчі збірної проти Франції та Ісландії.

