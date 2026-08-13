Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как выглядит возлюбленная Зубкова: его покорили ее формы

Как выглядит возлюбленная Зубкова: его покорили ее формы

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 09:02
Возлюбленная Зубкова поразила своей внешностью, но их отношения непростые
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Жена футболиста сборной Украины и греческого АЭКа Александра Зубкова Анна, уже давно заявила о себе не только в своем Instagram, но и за его пределами. Её снимки всегда привлекают много внимания и комментариев в соцсетях, что положительно сказывается на количестве её подписчиков.

Об Анне Зубковой на этот раз рассказал портал Новини.LIVE.

Анна Зубкова
Анна и Александр Зубковы с дочерью. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова поражает с первых снимков

У Анны длинные светлые волосы, выразительные глаза и почти идеальные черты лица. Ее внешность сочетает в себе нежность и уверенность, а широкая улыбка давно стала одной из ее узнаваемых черт.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Не меньшего внимания заслуживает и ее фигура. Стройная талия, длинные ноги, женственные формы и пышный бюст сделали Анну одной из самых обсуждаемых жен украинских футболистов. При этом она поддерживает хорошую физическую форму, что только подчеркивает ее природную привлекательность.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

История любви Анны и Александра Зубковых длится уже много лет. Супруги поженились в 2019 году, а в 2021 году у них родилась дочь София. В 2024 году пара пережила громкий кризис в отношениях и даже объявила о разрыве, однако впоследствии смогла помириться. Сегодня они снова живут вместе в Греции и воспитывают дочь.

Читайте также:

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о назначении Хави Эрнандеса главным тренером сборной Нидерландов, с которой испанец заключил долгосрочный контракт.

Также Новини.LIVE писал о возвращении Василия Ломаченко на ринг в поединке против непобедимого филиппинца Чарли Суареса.

Александр Зубков жены футболистов Анна Зубкова
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации