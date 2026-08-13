Как выглядит возлюбленная Зубкова: его покорили ее формы

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Андрей Гончар Редактор

Жена футболиста сборной Украины и греческого АЭКа Александра Зубкова Анна, уже давно заявила о себе не только в своем Instagram, но и за его пределами. Её снимки всегда привлекают много внимания и комментариев в соцсетях, что положительно сказывается на количестве её подписчиков.

Об Анне Зубковой на этот раз рассказал портал Новини.LIVE.

Анна и Александр Зубковы с дочерью. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова поражает с первых снимков

У Анны длинные светлые волосы, выразительные глаза и почти идеальные черты лица. Ее внешность сочетает в себе нежность и уверенность, а широкая улыбка давно стала одной из ее узнаваемых черт.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Не меньшего внимания заслуживает и ее фигура. Стройная талия, длинные ноги, женственные формы и пышный бюст сделали Анну одной из самых обсуждаемых жен украинских футболистов. При этом она поддерживает хорошую физическую форму, что только подчеркивает ее природную привлекательность.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

История любви Анны и Александра Зубковых длится уже много лет. Супруги поженились в 2019 году, а в 2021 году у них родилась дочь София. В 2024 году пара пережила громкий кризис в отношениях и даже объявила о разрыве, однако впоследствии смогла помириться. Сегодня они снова живут вместе в Греции и воспитывают дочь.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о назначении Хави Эрнандеса главным тренером сборной Нидерландов, с которой испанец заключил долгосрочный контракт.

Также Новини.LIVE писал о возвращении Василия Ломаченко на ринг в поединке против непобедимого филиппинца Чарли Суареса.