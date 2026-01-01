Усик в новогоднем обращении призвал украинцев к единству

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик не прошел в стороне празднования Нового года. Он обратился к украинцам в этот день.

Свое послание Усик опубликовал в соцсетях.

Усик рассказал о важности победы

Александр Усик обратился к украинцам с новогодним поздравлением, в котором сделал акцент на единстве как ключевом условии победы и восстановления страны.

В своей заметке чемпион мира отметил, что Украина сможет выстоять и победить только тогда, когда общество будет сплоченным, будет смотреть в одном направлении и прекратит внутренние противостояния.

По словам Усика, ответственность за будущее государства лежит прежде всего на самих украинцах, а настоящие изменения возможны только через совместные усилия.

Отдельно Усик поблагодарил тех, кто ежедневно держит страну: военных — за защиту, учителей — за обучение в сверхсложных условиях, медиков — за спасение жизней. Боксер пожелал украинцам здоровья, силы и общей победы в 2026 году.

" Мы должны знать, что только наша задача — победить и построить нашу страну такую, какую мы хотим", — сказал Усик.

