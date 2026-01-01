Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Якими словами Усик привітав українців з Новим роком

Якими словами Усик привітав українців з Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 18:11
Усик у новорічному зверненні закликав українців до єдності
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик не пройшов осторонь святкування Нового року. Він звернувся до українців в цей день.

Своє послання Усик опублікував  у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик розповів про важливість перемоги

Олександр Усик звернувся до українців із новорічним привітанням, у якому зробив акцент на єдності як ключовій умові перемоги та відновлення країни.

У своєму дописі чемпіон світу наголосив, що Україна зможе вистояти й перемогти лише тоді, коли суспільство буде згуртованим, дивитиметься в одному напрямку та припинить внутрішні протистояння.

За словами Усика, відповідальність за майбутнє держави лежить передусім на самих українцях, а справжні зміни можливі тільки через спільні зусилля.

Окремо Усик подякував тим, хто щодня тримає країну: військовим — за захист, вчителям — за навчання в надскладних умовах, медикам — за порятунок життів. Боксер побажав українцям здоров’я, сили та спільної перемоги у 2026 році.

"Ми повинні знати, що тільки наша задача — перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше екстренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів про проблеми в минулому році.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі прокоментував смертельне ДТП з Ентоні Джошуа та його тренерами.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери Новий рік 2026
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації