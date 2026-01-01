Усик у новорічному зверненні закликав українців до єдності

Якими словами Усик привітав українців з Новим роком
Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик не пройшов осторонь святкування Нового року. Він звернувся до українців в цей день.
Своє послання Усик опублікував у соцмережах.
Усик розповів про важливість перемоги
Олександр Усик звернувся до українців із новорічним привітанням, у якому зробив акцент на єдності як ключовій умові перемоги та відновлення країни.
У своєму дописі чемпіон світу наголосив, що Україна зможе вистояти й перемогти лише тоді, коли суспільство буде згуртованим, дивитиметься в одному напрямку та припинить внутрішні протистояння.
За словами Усика, відповідальність за майбутнє держави лежить передусім на самих українцях, а справжні зміни можливі тільки через спільні зусилля.
Окремо Усик подякував тим, хто щодня тримає країну: військовим — за захист, вчителям — за навчання в надскладних умовах, медикам — за порятунок життів. Боксер побажав українцям здоров’я, сили та спільної перемоги у 2026 році.
"Ми повинні знати, що тільки наша задача — перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо", — сказав Усик.
