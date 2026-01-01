Усик у новорічному зверненні закликав українців до єдності

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик не пройшов осторонь святкування Нового року. Він звернувся до українців в цей день.

Своє послання Усик опублікував у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик розповів про важливість перемоги

Олександр Усик звернувся до українців із новорічним привітанням, у якому зробив акцент на єдності як ключовій умові перемоги та відновлення країни.

У своєму дописі чемпіон світу наголосив, що Україна зможе вистояти й перемогти лише тоді, коли суспільство буде згуртованим, дивитиметься в одному напрямку та припинить внутрішні протистояння.

За словами Усика, відповідальність за майбутнє держави лежить передусім на самих українцях, а справжні зміни можливі тільки через спільні зусилля.

Окремо Усик подякував тим, хто щодня тримає країну: військовим — за захист, вчителям — за навчання в надскладних умовах, медикам — за порятунок життів. Боксер побажав українцям здоров’я, сили та спільної перемоги у 2026 році.

" Ми повинні знати, що тільки наша задача — перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше екстренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів про проблеми в минулому році.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі прокоментував смертельне ДТП з Ентоні Джошуа та його тренерами.