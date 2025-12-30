Відео
Усик висловився про своє повернення на ринг

Дата публікації: 30 грудня 2025 23:59
Усик назвав орієнтовні строки повернення на ринг у 2026 році
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик досі не повернувся на ринг після перемоги в реванші над Даніелем Дюбуа. Згідно з чутками, українець може повернутися весною або літом 2026 року.

Цього разу Усик розповів про своє повернення під час виступу на World Sports Summit.

Читайте також:

Усик повернеться на ринг

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF під час саміту World Sports Summit у Дубаї прокоментував свої плани щодо наступного поєдинку.

За словами українського боксера, його команда наразі працює над організацією бою. Усик зазначив, що розраховує вийти на ринг уже наступного року, ймовірно, в літній період, однак остаточні деталі ще узгоджуються.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас повідомляв, що потенційний поєдинок українця з Деонтеєм Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня. Водночас офіційного підтвердження щодо суперника та дати бою поки немає.

Нагадаємо, до Ентоні Джошуа підтримали після ДТП Олександр Усик та Джейк Пол.

Також легенда суперважкої ваги Володимир Кличко звернувся до Ентоні після ДТП.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
