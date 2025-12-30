Усик назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг в 2026 году

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик до сих пор не вернулся на ринг после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Согласно слухам, украинец может вернуться весной или летом 2026 года.

На этот раз Усик рассказал о своем возвращении во время выступления на World Sports Summit .

Усик вернется на ринг

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF во время саммита World Sports Summit в Дубае прокомментировал свои планы относительно следующего поединка.

По словам украинского боксера, его команда сейчас работает над организацией боя. Усик отметил, что рассчитывает выйти на ринг уже в следующем году, вероятно, в летний период, однако окончательные детали еще согласовываются.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщал, что потенциальный поединок украинца с Деонтеем Уайлдером может состояться в конце апреля или в начале мая. В то же время официального подтверждения относительно соперника и даты боя пока нет.

