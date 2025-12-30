Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик высказался о своем возвращении на ринг

Усик высказался о своем возвращении на ринг

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:59
Усик назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг в 2026 году
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик до сих пор не вернулся на ринг после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Согласно слухам, украинец может вернуться весной или летом 2026 года.

На этот раз Усик рассказал о своем возвращении во время выступления на World Sports Summit.

Реклама
Читайте также:

Усик вернется на ринг

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF во время саммита World Sports Summit в Дубае прокомментировал свои планы относительно следующего поединка.

По словам украинского боксера, его команда сейчас работает над организацией боя. Усик отметил, что рассчитывает выйти на ринг уже в следующем году, вероятно, в летний период, однако окончательные детали еще согласовываются.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщал, что потенциальный поединок украинца с Деонтеем Уайлдером может состояться в конце апреля или в начале мая. В то же время официального подтверждения относительно соперника и даты боя пока нет.

Напомним, к Энтони Джошуа поддержали после ДТП Александр Усик и Джейк Пол.

Также легенда супертяжелого веса Владимир Кличко обратился к Энтони после ДТП.

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации