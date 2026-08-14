Калиниченко признался, почему часть украинцев считает его чужаком

Максим Калиниченко. Фото: кадр из видео

Андрей Гончар Редактор

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко откровенно высказался об отношении к нему украинцев после многолетних выступлений в московском "Спартаке". Экс-футболист признал, что из-за российского этапа карьеры сегодня многие не воспринимают его как "своего".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "И Грянул Грэм".

У Калиниченко есть проблемы с восприятием в Украине

Калиниченко заявил, что хорошо понимает причины такого отношения и не держит зла на людей. Он признает, что прожил значительную часть жизни в России, поэтому сейчас не чувствует себя полностью своим ни там, ни в Украине.

"Я вообще для многих украинцев не свой, потому что полжизни прожил в России. А в России быть своим, в принципе, никому нельзя. Даже те, кто родился в России, сейчас не могут быть своими, потому что они все принадлежат этому государству", — сказал Калиниченко.

Бывший футболист добавил, что уже давно смирился с такой ситуацией. Он подчеркнул, что не собирается никого убеждать изменить свое мнение или навязывать общение.

По словам Калиниченко, отсутствие широкого круга контактов положительно сказывается на его жизни. Он пояснил, что для близких людей остается «своим», тогда как не стремится поддерживать отношения с теми, кого считает "безумными".

Калиниченко выступал за московский "Спартак" с 2000 по 2008 год, после чего вернулся в Украину, где защищал цвета «Днепра» и завершил профессиональную карьеру. После завершения выступлений он работал футбольным тренером и экспертом в Украине и России. После начала полномасштабной войны он покинул РФ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, как завершилось выступление Элины Свитолиной на турнире в Торонто и сколько украинка заработала призовых.

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