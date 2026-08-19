Калиниченко раскритиковал Жирону за поведение в отношении Цыганкова

Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Бывший полузащитник сборной Украины и "Днепра" Максим Калиниченко прокомментировал конфликт между крайним полузащитником Виктором Цыганковым и испанской "Жироной". По его мнению, стороны могут уладить ситуацию без громких скандалов.

Об этом Калиниченко рассказал в комментарии порталу "Украинский футбол", передает Новини.LIVE.

Максим Калиниченко. Фото: кадр из видео

Калиниченко призвал к компромиссу

По словам бывшего футболиста, ситуация вокруг Цыганкова выглядит странной, поскольку украинец уже давно хочет покинуть "Жирону", но клуб не спешит его отпускать.

Калиниченко не понимает, зачем каталонцы продолжают включать футболиста в заявку на матчи, если тот не намерен выходить на поле. По его мнению, это только обостряет конфликт между клубом и игроком.

В то же время он отметил, что позицию «Жироны» также можно понять, ведь у Цыганкова есть действующий контракт и он должен выполнять свои профессиональные обязанности.

Виктор Цыганков. Фото: ФК «Жирона»

Калиниченко считает, что лучшим выходом из ситуации могла бы стать аренда украинского вингера в другой клуб.

По его мнению, хорошим вариантом был бы переход в "Эспаньол". Такой шаг, по словам экс-футболиста, принес бы больше пользы, чем удержание Цыганкова вне состава с продолжением выплаты ему заработной платы.

Отдельно Калиниченко прокомментировал слухи о возможном переезде украинца в MLS. Он убежден, что Цыганкову еще рано покидать европейский футбол, тем более что футболист уже полностью адаптировался к жизни и игре в Испании.

"Руководству "Жироны" нужно искать компромисс. Можно признать убытки и отдать Цыганкова в аренду, например, в "Эспаньол". Это лучший вариант, чем тот, при котором Цыганков не будет играть, а клуб будет платить ему зарплату. Выход всегда можно найти, но пока никто не хочет уступать в этом конфликте", — сказал Калиниченко.

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