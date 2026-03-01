Кейн оформил дубль и повторил редкий рекорд

Харри Кейн. Фото: Reuters

В центральном матче 24-го тура Бундеслиги "Бавария" обыграла в гостях дортмундскую "Боруссию" — 3:2. Решающий вклад внес Харри Кейн, забивший два мяча и повторивший рекорд.

О статистическом достижении англичанина сообщает Squawka, передает портал Новини.LIVE.

Четыре матча подряд с двумя голами

Кейн стал автором по меньшей мере двух мячей в четырех поединках чемпионата Германии подряд. До него такое удавалось только Лотару Эммериху в составе "Боруссии" Дортмунд в 1967 году и Томиславу Маричу, который выступал за "Вольфсбург" в 2001-м.

В игре против дортмундцев англичанин дважды отличился в воротах соперника. Всего в сезоне-2025/26 Кейн имеет 30 голов в 24 матчах Бундеслиги. Ему осталось 10 голов до рекорда Герда Мюллера.

После 24 туров "Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 63 очками. Отрыв от "Боруссии" Дортмунд, которая идет второй, составляет 11 пунктов.

