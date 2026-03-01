Кейн оформив дубль і повторив рекорд Бундесліги

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн оформив дубль у матчі 24-го туру Бундесліги проти дортмундської "Боруссії". Зустріч у Дортмунді завершилася перемогою мюнхенців 3:2.

Про статистичне досягнення англійця повідомляє Squawka, передає портал Новини.LIVE.

Чотири матчі поспіль із двома голами

Кейн став автором щонайменше двох м’ячів у чотирьох поєдинках чемпіонату Німеччини поспіль. До нього таке вдавалося лише Лотару Еммеріху у складі "Боруссії" Дортмунд у 1967 році та Томіславу Маричу, який виступав за "Вольфсбург" у 2001-му.

У грі проти дортмундців англієць двічі відзначився у воротах суперника. Загалом у сезоні-2025/26 Кейн має 30 голів у 24 матчах Бундесліги. Йому залишилось 10 голів до рекорду Герда Мюллера.

Після 24 турів "Баварія" очолює турнірну таблицю з 63 очками. Відрив від "Боруссії" Дортмунд, яка йде другою, становить 11 пунктів.

Нагадаємо, раніше український легіонер "ПСЖ" Ілля Забарний отримав похвалу за гру Ліги 1.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не без проблем виграла чемпіонат України у Юлії Левченко.