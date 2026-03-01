Відео
Головна Спорт Кейн підкорив досягнення, яке до нього повторювали 59 та 25 років тому

Кейн підкорив досягнення, яке до нього повторювали 59 та 25 років тому

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 17:23
Кейн оформив дубль і повторив рекорд Бундесліги
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн оформив дубль у матчі 24-го туру Бундесліги проти дортмундської "Боруссії". Зустріч у Дортмунді завершилася перемогою мюнхенців 3:2.

Про статистичне досягнення англійця повідомляє Squawka, передає портал Новини.LIVE.

Харри Кейн точно пробив по воротах
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Чотири матчі поспіль із двома голами

Кейн став автором щонайменше двох м’ячів у чотирьох поєдинках чемпіонату Німеччини поспіль. До нього таке вдавалося лише Лотару Еммеріху у складі "Боруссії" Дортмунд у 1967 році та Томіславу Маричу, який виступав за "Вольфсбург" у 2001-му.

У грі проти дортмундців англієць двічі відзначився у воротах суперника. Загалом у сезоні-2025/26 Кейн має 30 голів у 24 матчах Бундесліги. Йому залишилось 10 голів до рекорду Герда Мюллера.

Після 24 турів "Баварія" очолює турнірну таблицю з 63 очками. Відрив від "Боруссії" Дортмунд, яка йде другою, становить 11 пунктів.

Нагадаємо, раніше український легіонер "ПСЖ" Ілля Забарний отримав похвалу за гру Ліги 1.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не без проблем виграла чемпіонат України у Юлії Левченко.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
