Кейн влетів у топ бомбардирів ЛЧ і не збирається зупинятися

Мюнхенська "Баварія" впевнено провела 7-й тур Ліги чемпіонів, обігравши на своєму полі бельгійський "Юніон" із рахунком 2:0. Головним героєм зустрічі став Гаррі Кейн, який оформив дубль і фактично вирішив результат матчу ще до фінального свистка.
Забиті м'ячі стали для англійського форварда знаковими 46-м і 47-м у його кар'єрі в Лізі чемпіонів, повідомляє Bild.
Завдяки своєму досягненню Гаррі Кейн піднявся на 14-те місце в списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію, обійшовши легендарного Філіппо Індзагі. Тепер попереду в нападника знаходяться такі імена, як Андрій Шевченко, Мохамед Салах і Златан Ібрагімович. У всіх них по 48 голів, тоді як абсолютним рекордсменом турніру залишається Кріштіану Роналду зі 140 м'ячами.
Кейн прийняв важливе рішення
На тлі яскравих виступів капітан збірної Англії також близький до продовження контракту з "Баварією". Очікується, що нова угода буде розрахована до кінця червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.
У сезоні 2025/2026 англієць забив 32 голи і віддав чотири результативні передачі у 28 матчах, а сумарно на його рахунку вже 117 м'ячів і 30 асистів у 124 іграх за мюнхенський клуб.
