Україна
Кейн наблизився до рекорду Шевченка — про що йдеться

Кейн наблизився до рекорду Шевченка — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:45
Кейн влетів у топ бомбардирів ЛЧ і не збирається зупинятися
Гаррі Кейн розминається перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенська "Баварія" впевнено провела 7-й тур Ліги чемпіонів, обігравши на своєму полі бельгійський "Юніон" із рахунком 2:0. Головним героєм зустрічі став Гаррі Кейн, який оформив дубль і фактично вирішив результат матчу ще до фінального свистка.

Забиті м'ячі стали для англійського форварда знаковими 46-м і 47-м у його кар'єрі в Лізі чемпіонів, повідомляє Bild.

Читайте також:

Завдяки своєму досягненню Гаррі Кейн піднявся на 14-те місце в списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію, обійшовши легендарного Філіппо Індзагі. Тепер попереду в нападника знаходяться такі імена, як Андрій Шевченко, Мохамед Салах і Златан Ібрагімович. У всіх них по 48 голів, тоді як абсолютним рекордсменом турніру залишається Кріштіану Роналду зі 140 м'ячами.

Харри Кейн
Гаррі Кейн забиває гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кейн прийняв важливе рішення

На тлі яскравих виступів капітан збірної Англії також близький до продовження контракту з "Баварією". Очікується, що нова угода буде розрахована до кінця червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У сезоні 2025/2026 англієць забив 32 голи і віддав чотири результативні передачі у 28 матчах, а сумарно на його рахунку вже 117 м'ячів і 30 асистів у 124 іграх за мюнхенський клуб.

Нагадаємо, мадридський "Реал" визначився з першим трансфером, вигравши конкуренцію у "Манчестер Юнайтед".

Український тренер Юрій Вернидуб склав список гравців з УПЛ, які готові виїхати в закордонні клуби.

спорт футбол Андрій Шевченко Ліга чемпіонів Баварія Гаррі Кейн
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
