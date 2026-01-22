Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кейн приблизился к рекорду Шевченко — о чем речь

Кейн приблизился к рекорду Шевченко — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:45
Кейн влетел в топ бомбардиров ЛЧ и не собирается останавливаться
Харри Кейн разминается перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенская "Бавария" уверенно провела 7-й тур Лиги чемпионов, обыграв на своем поле бельгийский "Юнион" со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Харри Кейн, оформивший дубль и фактически решивший исход матча еще до финального свистка.

Забитые мячи стали для английского форварда знаковыми 46-м и 47-м в его карьере в Лиге чемпионов, сообщает Bild

Реклама
Читайте также:

Благодаря своему достижению Харри Кейн поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю, обойдя легендарного Филиппо Индзаги. Теперь впереди у нападающего находятся такие имена, как Андрей Шевченко, Мохамед Салах и Златан Ибрагимович. У всех них по 48 голов, тогда как абсолютным рекордсменом турнира остается Криштиану Роналду со 140 мячами. 

Харри Кейн
Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кейн принял важное решение

На фоне ярких выступлений капитан сборной Англии также близок к продлению контракта с "Баварией". Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне 2025/2026 англичанин забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах, а суммарно на его счету уже 117 мячей и 30 ассистов в 124 играх за мюнхенский клуб. 

Напомним, мадридский "Реал" определился с первым трансфером, выиграв конкуренцию у "Манчестер Юнайтед". 

Украинский тренер Юрий Вернидуб составил список игроков из УПЛ, которые готовы уехать в зарубежные клубы. 

спорт футбол Андрей Шевченко Лига чемпионов Бавария Харри Кейн
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации