Кейн влетел в топ бомбардиров ЛЧ и не собирается останавливаться

Харри Кейн разминается перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенская "Бавария" уверенно провела 7-й тур Лиги чемпионов, обыграв на своем поле бельгийский "Юнион" со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Харри Кейн, оформивший дубль и фактически решивший исход матча еще до финального свистка.

Забитые мячи стали для английского форварда знаковыми 46-м и 47-м в его карьере в Лиге чемпионов, сообщает Bild.

Благодаря своему достижению Харри Кейн поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю, обойдя легендарного Филиппо Индзаги. Теперь впереди у нападающего находятся такие имена, как Андрей Шевченко, Мохамед Салах и Златан Ибрагимович. У всех них по 48 голов, тогда как абсолютным рекордсменом турнира остается Криштиану Роналду со 140 мячами.

Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кейн принял важное решение

На фоне ярких выступлений капитан сборной Англии также близок к продлению контракта с "Баварией". Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне 2025/2026 англичанин забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах, а суммарно на его счету уже 117 мячей и 30 ассистов в 124 играх за мюнхенский клуб.

