Харлан начала тренировки во время беременности

Харлан начала тренировки во время беременности

Дата публикации 18 марта 2026 09:19
Харлан начала тренировки во время беременности
Ольга Харлан со своим женихом Луиджи Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan

Самая титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан продолжает поддерживать физическую активность даже во время беременности. Олимпийская чемпионка опубликовала фото и видео, на которых показала тренировки на 29-й неделе беременности, подчеркнув, что спорт остается частью ее жизни.

Свои новые фото и видео Харлан опубликовала в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Харлан поддерживает себя в форме

На опубликованном снимке спортсменка позирует перед зеркалом спортзала в обтягивающей экипировке, демонстрируя заметно округлившийся живот. В подписи она отмечает, что до сих пор не представляет жизни без тренировок, даже в новом для себя состоянии.

Ольга Харлан
Новая форма Ольги Харлан в новой форме. Фото: скриншот

Другие кадры раскрывают сам процесс занятий. Харлан выполняет упражнения на баланс, стабилизацию и работу стоп, используя коврик, роллер и небольшой мяч. Такие элементы свидетельствуют об адаптированном формате тренировок без интенсивных нагрузок, с акцентом на контроль движений и поддержание мышечного тонуса.

При этом сама спортсменка на 29-й неделе беременности сознательно отказалась от тяжелых физических нагрузок и сосредоточилась на базовых упражнениях и самочувствии. Это объясняет характер ее нынешних тренировок.

Интересно, что Харлан, которая всю жизнь отдала спорту, уже не может полностью отказаться от активности. Именно поэтому даже в период беременности она продолжает двигаться, хотя и в значительно более мягком режиме.

Известно, что в начале 2026 года спортсменка объявила о беременности, которая стала первой в ее жизни. Избранником Ольги является итальянский саблист Луиджи Самеле. После этого Харлан неоднократно делилась кадрами из повседневной жизни, показывая, как меняется ее режим.

В частности, ранее она уже публиковала фотосессии, где демонстрировала свой живот и делилась эмоциями от нового этапа жизни. При этом спортсменка неоднократно подчеркивала, что воспринимает этот период как важный и одновременно волнующий.

Харлан — самая титулованная украинская фехтовальщица. Ольга является олимпийской чемпионкой 2008 года в командной сабле, многократным призером Олимпиад, в частности получила золото Парижа-2024 в команде.

Также украинка имеет статус шестикратной чемпионки мира и восьмикратной чемпионки Европы. Неоднократно выигрывала этапы Кубка мира и общий зачет сезона.

Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпиадах — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
