Харлан почала тренування під час вагітності

Ольга Харлан зі своїм нареченим Луїджі Самеле.

Найтитулованіша українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує підтримувати фізичну активність навіть під час вагітності. Олімпійська чемпіонка опублікувала фото та відео, на яких показала тренування на 29-му тижні вагітності, підкресливши, що спорт залишається частиною її життя.

Харлан підтримує себе в формі

На опублікованому знімку спортсменка позує перед дзеркалом спортивного залу в обтисненому екіпіруванні, демонструючи помітно округлий живіт. У підписі вона зазначає, що досі не уявляє життя без тренувань, навіть у новому для себе стані.

Інші кадри розкривають сам процес занять. Харлан виконує вправи на баланс, стабілізацію та роботу стоп, використовуючи килимок, ролер і невеликий м’яч. Такі елементи свідчать про адаптований формат тренувань без інтенсивних навантажень, із акцентом на контроль рухів і підтримку м’язового тонусу.

При цьому сама спортсменка на 29-му тижні вагітності свідомо відмовилася від важких фізичних навантажень та зосередилася на базових вправах і самопочутті. Це пояснює характер її нинішніх тренувань.

Цікаво, що Харлан, яка все життя віддала спорту, вже не може повністю відмовитися від активності. Саме тому навіть у період вагітності вона продовжує рухатися, хоча й у значно м’якшому режимі.

Відомо, що на початку 2026 року спортсменка оголосила про вагітність, яка стала першою у її житті. Обранцем Ольги є італійський шабліст Луїджі Самеле. Після цього Харлан неодноразово ділилася кадрами з повсякденного життя, показуючи, як змінюється її режим.

Зокрема, раніше вона вже публікувала фотосесії, де демонструвала свій живіт і ділилася емоціями від нового етапу життя. При цьому спортсменка неодноразово наголошувала, що сприймає цей період як важливий і водночас хвилюючий.

Харлан — найтитулованіша українська фехтувальниця. Ольга є олімпійською чемпіонкою 2008 року в командній шаблі, багаторазовою призеркою Олімпіад, зокрема здобула золото Парижа-2024 у команді.

Також українка має статус шестиразової чемпіонки світу та восьмиразової чемпіонки Європи. Неодноразово вигравала етапи Кубка світу та загальний залік сезону.

Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах — дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

