Харлан почала тренування під час вагітності

Харлан почала тренування під час вагітності

Дата публікації: 18 березня 2026 09:19
Харлан почала тренування під час вагітності
Ольга Харлан зі своїм нареченим Луїджі Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan

Найтитулованіша українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує підтримувати фізичну активність навіть під час вагітності. Олімпійська чемпіонка опублікувала фото та відео, на яких показала тренування на 29-му тижні вагітності, підкресливши, що спорт залишається частиною її життя.

Свої нові фото та відео Харлан опублікувала в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

Харлан підтримує себе в формі

На опублікованому знімку спортсменка позує перед дзеркалом спортивного залу в обтисненому екіпіруванні, демонструючи помітно округлий живіт. У підписі вона зазначає, що досі не уявляє життя без тренувань, навіть у новому для себе стані.

Ольга Харлан
Нова форма Ольги Харлан. Фото: скриншот

Інші кадри розкривають сам процес занять. Харлан виконує вправи на баланс, стабілізацію та роботу стоп, використовуючи килимок, ролер і невеликий м’яч. Такі елементи свідчать про адаптований формат тренувань без інтенсивних навантажень, із акцентом на контроль рухів і підтримку м’язового тонусу.

При цьому сама спортсменка на 29-му тижні вагітності свідомо відмовилася від важких фізичних навантажень та зосередилася на базових вправах і самопочутті. Це пояснює характер її нинішніх тренувань.

Цікаво, що Харлан, яка все життя віддала спорту, вже не може повністю відмовитися від активності. Саме тому навіть у період вагітності вона продовжує рухатися, хоча й у значно м’якшому режимі.

Відомо, що на початку 2026 року спортсменка оголосила про вагітність, яка стала першою у її житті. Обранцем Ольги є італійський шабліст Луїджі Самеле. Після цього Харлан неодноразово ділилася кадрами з повсякденного життя, показуючи, як змінюється її режим.

Зокрема, раніше вона вже публікувала фотосесії, де демонструвала свій живіт і ділилася емоціями від нового етапу життя. При цьому спортсменка неодноразово наголошувала, що сприймає цей період як важливий і водночас хвилюючий.

Харлан — найтитулованіша українська фехтувальниця. Ольга є олімпійською чемпіонкою 2008 року в командній шаблі, багаторазовою призеркою Олімпіад, зокрема здобула золото Парижа-2024 у команді.

Також українка має статус шестиразової чемпіонки світу та восьмиразової чемпіонки Європи. Неодноразово вигравала етапи Кубка світу та загальний залік сезону.

Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах — дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
