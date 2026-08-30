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Главная Спорт Хргович победил Итауму, чтобы дочь не считала его неудачником

Хргович победил Итауму, чтобы дочь не считала его неудачником

Ua ru
30 августа 2026 13:38
Хргович объяснил, почему не завершил карьеру после поражения от Дюбуа
Филип Хргович. Фото: Reuters

Хорватский боксер в супертяжелом весе Филип Хргович сенсационно победил Мозеса Итауму и стал чемпионом мира по версии IBF. После боя боксер признался, что после поражения от Даниэля Дюбуа всерьез задумывался о завершении карьеры.

Продолжить выступления его заставило рождение дочери. Об этом Хргович рассказал в интервью Boxing King Media, передает портал Новини.LIVE.

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Филип Хргович
Филип Хргович после боя. Фото: Reuters

Хргович не хотел казаться неудачником

Хргович рассказал, что посвятил боксу всю свою жизнь, поэтому после поражения от Даниэля Дюбуа потерял мотивацию продолжать карьеру. По его словам, тогда он всерьез думал о завершении выступлений и хотел начать новый этап жизни.

"Но тогда родилась моя дочь, и я хотел попробовать ещё раз, чтобы она мной гордилась. Я не мог допустить, чтобы у неё был отец, которого она считала бы неудачником", — сказал Хргович.

Хорват также напомнил, что в поединке с Дюбуа уже в первом раунде получил серьёзное рассечение, из-за чего не смог показать свой лучший бокс. После того поражения, по словам чемпиона, многие поспешили списать его со счетов, в том числе и в родной Хорватии.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после первого поражения в карьере Мозес Итаума не смог самостоятельно покинуть ринг — британца вынесли на носилках и доставили в больницу.

Также Новини.LIVE писал о возвращении Дениса Беринчика после длительного перерыва, которое завершилось поражением от Сэма Ноукса.

бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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